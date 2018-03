EANS-Stimmrechte: MVV Energie AG / Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Mitteilung nach § 21 Abs. 1 WpHG (Aktie)

Angaben zum Mitteilungspflichtigen:

-----------------------------------

Name: siehe Mitteilungstext unten Sitz: siehe Mitteilungstext unten Staat: siehe Mitteilungstext unten

Hiermit geben wir bekannt, dass uns folgende Mitteilung der Barclays plc, London, England, zugegangen ist:

Barclays plc, London, England, verringerte ihren Beteiligungsbesitz unter die Schwelle von 5 % gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 2. April 2012 und hielt an diesem Tag 4,38 % der Stimmrechte (2.887.776 stimmberechtigte Aktien) an der MVV Energie AG, Luisenring 49, 68159 Mannheim, Deutschland.

Barclays plc wurden alle Stimmrechte gemäß § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG über ihre Tochtergesellschaften Barclays Bank plc und Barclays Capital Securities Limited zugerechnet. Barclays Capital Securities Limited ist der unmittelbare Eigentümer dieser Aktien.

Zudem geben wir bekannt, dass uns folgende Meldung der Barclays plc, London, England, namens und in Vollmacht der Barclays Bank plc zugegangen ist:

Barclays Bank plc, London, England, verringerte ihren Beteiligungsbesitz unter die Schwelle von 5 % gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 2. April 2012 und hielt an diesem Tag 4,38 % der Stimmrechte (2.887.776 stimmberechtigte Aktien) an der MVV Energie AG, Luisenring 49, 68159 Mannheim, Deutschland.

Barclays Bank plc, London, England, wurden alle Stimmrechte gemäß § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG über ihre Tochtergesellschaft Barclays Capital Securities Limited zugerechnet. Barclays Capital Securities Limited ist der unmittelbare Eigentümer dieser Aktien.

Zudem geben wir bekannt, dass uns folgende Meldung der Barclays plc, London, England, namens und in Vollmacht der Barclays Capital Securities Limited zugegangen ist:

Barclays Capital Securities Limited, London, England, verringerte ihren Beteiligungsbesitz unter die Schwelle von 5 % gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 2. April 2012 und hielt an diesem Tag unmittelbar 4,38 % der Stimmrechte (2.887.776 stimmberechtigte Aktien) an der MVV Energie AG, Luisenring 49, 68159 Mannheim, Deutschland.

Emittent: MVV Energie AG
Luisenring 49
D-68159 Mannheim

Frank Nagel

Tel.: +49(0)621 290-2692

e-mail. f.nagel @ mvv.de