Acht Staffeln und 100 gute Gründe zu feiern: Die "Soko Donau" ermittelt wieder

Drehstart für 15 neue Fälle und eine Jubiläumsfolge

Wien (OTS) - Die "Soko Donau" startet in die achte Saison - und schon jetzt gibt es 100 gute Gründe zu feiern. Schließlich steht im Rahmen der Dreharbeiten zur jüngsten Staffel seit 2. April auch die 100. Episode auf dem Drehplan. In den insgesamt 16 brandneuen Fällen geben Stefan Jürgens, Gregor Seberg, Lilian Klebow und Dietrich Siegl Fahrradboten, Polizeischüler und alte Freundschaften so manches Rätsel auf. In Bad Ischl und Stift Göttweig wird gemordet. Der Tod kommt im Hotel, im Kinderheim, im ausgedienten Eisenbahnwaggon und im tiefsten Waldviertel. Und zur 100. Folge wird es auch ein bisschen privat. In weiteren Rollen sind wie gewohnt u. a. Maria Happel, Helmut Bohatsch und Paul Matic zu sehen.

Mit u. a. Wolfgang Böck, Raimund Wallisch und Franziska Weisz in Episodenrollen

Hochkarätig besetzt sind mit u. a. Wolfgang Böck, Regina Fritsch, Raimund Wallisch, Franziska Weisz, Fritz von Friedl, Therese Affolter, Stefan Puntigam, Christoph von Friedl, Serge Falck, Helmut Berger und Aaron Karl auch die Episodenrollen. Die Dreharbeiten zu den ersten fünf der insgesamt 16 Episoden in Wien, Niederösterreich und Oberösterreich dauern noch voraussichtlich bis Ende Mai. Regie bei diesem ersten Drehblock führt Erhard Riedlsperger nach Drehbüchern von Sascha Bigler, Axel Götz, Stefan Brunner, Kerstin Schütze, Georg Heinzen sowie Sarah Wassermair und Jacob Groll.

"Soko Donau"-Dakapo ab 24. April in ORF eins

Ein Dakapo mit dem Ermittler-Team der "Soko Donau" erwartet das Publikum von ORF eins ab 24. April wieder jeweils dienstags um 21.05 Uhr. Der Auftakt wird für die Austro-Cops gleich "Blutiger Ernst". In den Gastrollen sind u. a. Sona MacDonald, Alexander Held und Nikola Rudle zu sehen. Regie bei dieser Episode führte Erhard Riedlsperger nach einem Drehbuch von Stefan Brunner.

