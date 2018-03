Finger weg von angeblichen Traumjobs mit Superverdiensten

Linz (OTS) - Die AK warnt: Derzeit sind in Oberösterreich E-Mails in Umlauf, die Arbeit mit hohen Verdienstmöglichkeiten anbieten. AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer: "Auf keinen Fall sollte man sich auf diese Angebote einlassen. Sie sind nicht nur unseriös, es besteht auch die Gefahr, sich strafbar zu machen."

"Arbeit für dich! Wir bieten dir sehr gute Verdienstmöglichkeiten von 4000 bis 8000 Euro monatlich." So der Wortlaut von Jobinseraten, die derzeit in Oberösterreich via E-Mail kursieren. Und so sollen diese "Wunderjobs" funktionieren: Auf das Bankkonto der Interessenten/-innen werden 2000 bis 8000 Euro überwiesen. Diese sollen die Überweisung dann abheben. 20 Prozent davon dürfen sie angeblich behalten, den Rest sollen sie wieder zurücküberweisen. Dann werde in Kürze die nächste Überweisung erfolgen.

Die AK Oberösterreich warnt dringend davor, für derartige Geschäfte - denn von einem Job kann dann keine Rede mehr sein - seine Daten bekannt zu geben. "Bei diesen Geldtransfers riskiert man nicht nur einen finanziellen Schaden. Es besteht auch die Gefahr, dass man sich - ohne es zu wissen - an einer strafbaren Handlung beteiligt", warnt AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer.

Bei der Rechtsberatung der AK Oberösterreich gibt es immer wieder Anfragen zu unseriösen Jobangeboten. Sie tauchen in Tageszeitungen, im Internet oder via Flugblätter auf. Kalliauer: "Sie kommen meist von findigen Geschäftemachern - einen richtigen Job bekommt man dadurch selten." Häufig sind die Anbieter nur darauf aus, wertlose Informationen für viel Geld an die Leute zu bringen oder Interessierte dazu zu bringen, dubiose Produkte selbst weiterzuverkaufen. Eine gefährliche Sache, so Kalliauer: "Wer sich dazu verleiten lässt, solche Produkte an gutgläubige Dritte zu vertreiben, setzt sich der Gefahr einer strafrechtlichen Verfolgung aus. Denn dabei handelt es sich klar um Betrug."

Unseriöse Jobangebote erkennt man daran, dass sie besonders verlockend klingen, dass Superverdienste versprochen werden, die Tätigkeiten unpräzise oder gar nicht beschrieben werden oder im Voraus Geld verlangt wird. Der Rat der AK in all diesen Fällen:

"Finger weg!"

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Oberösterreich, Kommunikation

Ulrike Etlinger

Tel.: 80732) 6906-2193

ulrike.etlinger @ akooe.at

http://www.arbeiterkammer.com