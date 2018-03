CMS stellt den Guide to Arbitration für 2012 vor

Wien (OTS) - In Wien stellte CMS gestern die vierte Ausgabe des

CMS Guide to Arbitration vor. Der zweibändige Leitfaden bietet an Schiedsverfahren beteiligten Klienten und Juristen einen detaillierten Überblick über Gesetzeslage und Praxis in 32 verschiedenen Ländern sowie nützliche Informationen und Unterlagen zur Schiedsgerichtsbarkeit, wie zu internationalen Konventionen und Schiedsregeln. Das Dokument ist im Internet als e-Guide unter

http://eguides.cmslegal.com/arbitration abrufbar.

Die Präsentation des CMS Guide to Arbitration fand im Rahmen eines von CMS und CIArb anlässlich des 19. Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot gegebenen Empfangs in der Residenz des britischen Botschafters in Wien statt. Das Dokument ist im Internet kostenlos als e-Guide unter http://eguides.cmslegal.com/arbitration abrufbar und wird demnächst auch als App für Tablet-PCs zum Download zur Verfügung gestellt.

"Der Grund, warum wir diesen Leitfaden nun schon in der vierten Auflage veröffentlichen, ist die immer noch zunehmende Zahl von Schiedsverfahren. Dieser Anstieg spiegelt sich auch in der steigenden Anzahl der vor dem internationalen Schiedsgerichtshof der ICC verhandelten Fälle. Dieser verzeichnete im Jahr 2010 eine Rekordzahl von 2.145 Personen, die Schiedsdienste in Anspruch nahmen", erläuterte Dr. Torsten Lörcher, Partner von CMS in Köln für internationale Streitbeilegung und Leiter der CMS International Arbitration Group. "Zwischen 2000 und 2010 stieg die Anzahl an Verfahren am ICC-Gerichtshof, der sich mittlerweile mit den Anliegen von Parteien aus 140 verschiedenen Ländern beschäftigt, um 40 %. Laut GAR-30-Studie, in der die weltbesten Experten für Schiedsverfahren befragt werden, stieg zwischen August 2010 und 2011 die Anzahl an Verfahren um 30 % gegenüber der vorhergehenden 12-Monats-Periode. Diese Statistik belegt, dass immer mehr Unternehmen in unterschiedlichsten Regionen auf internationale Schiedsgerichte als eine einfachere und rechtssicherere Lösung für grenzüberschreitende Streitfälle zurückgreifen."

Schiedsrechtsexpertin Mag. Daniela Karollus-Bruner, Partnerin von CMS Reich-Rohrwig Hainz in Wien , erklärt: "Es besteht kein Zweifel, dass die unbeständige Wirtschaftslage 2009 zu einer erhöhten Inanspruchnahme von Schiedsgerichten geführt hat und die aktuellen Herausforderungen der Weltwirtschaft erneut zu einer solchen Entwicklung beitragen könnten. Insbesondere bei internationalen Streitigkeiten bieten Schiedsverfahren den Parteien ein neutraleres Forum zur Konfliktlösung als nationale Gerichte. Darüber hinaus stellen sie einen flexiblen Rahmen für Streitbeilegung bereit, der an die Bedürfnisse der Parteien angepasst werden kann. Schließlich sind Schiedsverfahren in aller Regel kürzer als Gerichtsverfahren und tragen so zur raschen Streitbeilegung bei. Der Leitfaden bietet einen eingehenden und detaillierten Überblick über Schiedsgerichtsbarkeit und Praxis in den Rechtssystemen der 32 behandelten Länder. Der zweite Band enthält relevante Schiedsunterlagen. Der CMS Guide to Arbitration sollte auf dem Schreibtisch jedes Juristen, der im Bereich der Schiedsverfahren tätig ist, zu finden sein."

