VP-Dworak zu ORF-Standort: Zahlen müssen endlich auf den Tisch!

Gebührenzahler haben Anspruch auf die günstigste und beste Lösung

Wien (OTS) - "Das derzeitige Verhalten von Generaldirektor Wrabetz lässt darauf schließen, dass er sich mehr nach den Vorstellungen und Plänen des Wiener Bürgermeisters richtet als im Sinne der Gebührenzahler zu handeln. Diese haben aber den Anspruch auf die günstigste und beste Lösung", so der Bezirksparteiobmann der ÖVP Hietzing, Gemeinderat Bernhard Dworak in Reaktion auf die aktuellen Medienberichte.

Offenbar gibt es noch immer keine konkreten Zahlen was die Sanierung des ORF am Küniglberg kosten wird. "Hier geht es um öffentliche Gelder. Auf Zahlenspielereien kann sich der ORF nicht einlassen. Hier ist höchste Seriosität gefragt. Wir fordern daher die Offenlegung der umfassenden Kostenschätzungen durch neutrale Stellen", so Dworak weiter.

Das ORF-Zentrum in Hietzing ist wesentlicher Arbeitgeber und Wirtschaftsfaktor und somit der Leitbetrieb im Bezirk. Viele ORF-Mitarbeiter leben und wohnen in der Nähe ihres Arbeitsortes, der sich durch seine besondere Lebensqualität auszeichnet. Mit der Übersiedlung des ORF würde Hietzing überdies Mittel zur Erhaltung des Bezirks verlieren. "Im Sinne des Unternehmens, des Bezirks und vor allem der Gebührenzahler kann die Entscheidung nur auf die Beibehaltung des Standortes Küniglberg hinauslaufen. Generaldirektor Wrabetz ist aufgefordert endlich seriöse Kostenschätzungen und Zahlen auf den Tisch zu legen", so Dworak abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP-Klub der Bundeshauptstadt Wien

Tel.: (+43-1) 4000 /81 913

mailto: presse.klub @ oevp-wien.at