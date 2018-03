Mali: Die humanitäre Lage ist kritisch

Das Rote Kreuz versorgt in Mali mehr als 730.000 Menschen

Wien/Niamey (OTS/Rotes Kreuz) - Rund 16 Millionen Menschen sind in der Sahelzone von akuter Nahrungsmittelknappheit betroffen. Besonders kritisch ist die Situation in Mali, wo ein bewaffneter Konflikt und ein Putsch die ohnehin angespannte Ernährungslage verschärfen.

In Mali sind aufgrund von Kämpfen zwischen der Armee und Rebellen mehr als 220.000 Menschen auf der Flucht. "Sicherheit und Zugang zu Wasser und Nahrungsmitteln sind derzeit die größten Herausforderungen", sagt Jürg Eglin, der die Delegation des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) in den Ländern Mali und Niger leitet. Das IKRK versorgt 730.000 Menschen mit Nahrungsmitteln und Saatgut. Außerdem werden Impfaktionen für das Vieh durchgeführt, damit die Tiere widerstandsfähiger werden und die Viehzüchter nicht ihre Herden verlieren.

Ein weiterer Schwerpunkt der Rotkreuz-Arbeit vor Ort ist die Versorgung von Kranken und Verletzten und der Besuch von Gefangenen aller Konfliktparteien.

Abgesehen von Mali spitzt sich die Ernährungslage auch in anderen Teilen der Sahelzone weiter zu. "Bereits jetzt sind in der Region mehr als eine Million Kinder unterernährt", sagt Rotkreuz-Mitarbeiter Wolfgang Klug. "Weitere zwei Millionen Kinder sind stark gefährdet, in den kommenden Wochen ebenfalls hungern zu müssen." Wolfgang Klug ist in der senegalesischen Hauptstadt Dakar stationiert, von wo die Rotkreuz-Hilfe für die gesamte Region koordiniert wird. Von der Krise sind insbesondere die Länder Burkina Faso, Mali, Mauretanien, Niger, Senegal und Tschad betroffen. "In all diesen Ländern ist die Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung aktiv", so Klug. "Wir verteilen Lebensmittel und insbesondere Nahrungsergänzung für unterernährte Kinder und ihre Familien."

Gleichzeitig führt das Rote Kreuz Projekte zur langfristigen Verbesserung der Landwirtschaft und somit der Ernährungslage durch.

