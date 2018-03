Hotels.com veröffentlicht Mobile App für Windows Phone 7

London (ots/PRNewswire) - Hotels.com, die weltweit führende Website zur Hotelbuchung, hat heute die Veröffentlichung ihrer neuen mobilen Applikation für Windows Phone 7 bekanntgegeben.

Die im vergangenen Jahr gelaunchte mobile App von Hotels.com, verzeichnete mehrere Millionen Downloads und ist seit kurzem auch für iPhones und Android-Geräte erhältlich. Zusätzlich gibt es eine speziell für das iPad designte Version, die im September 2011 neu ins Programm aufgenommen wurde.

Die mobile Hotels.com App ermöglicht dem Nutzer die Suche nach und Buchung von 149.000 Hotels weltweit, durch Eingabe der gewünschten Stadt oder durch die Suche nach Hotels in der unmittelbaren Umgebung. Sie bietet Anwendern unterwegs Zugriff auf über 20.000 exklusive Last-Minute-Angebote, Hotelinformationen sowie mehr als 6,5 Millionen Kundenbewertungen (von Kunden, die auch tatsächlich in dem betreffenden Hotel übernachtet haben).

Christelle Chan von Hotels.com erklärte: "Seit wir die Hotels.com App im vergangenen Jahr veröffentlicht haben, haben wir einen wachsenden Bedarf für die Hotelsuche unterwegs festgestellt. Tatsächlich werden 70 % aller Buchungen am Tag des beabsichtigten Aufenthalts getätigt."

Wenn man den neuesten Statistiken Glauben schenken darf, wird Windows Phone in den kommenden Jahren stark an Beliebtheit zunehmen, und wir haben unser mobiles Programm dahingehend erweitert.. App Store und Android-Markt haben uns bereits grosse Erfolge beschert, und wir freuen uns sehr, die Anwendung jetzt auch den Nutzern von Windows-Phones- zur Verfügung stellen zu können."

Über die mobile App Hotels.com haben Anwender ausserdem Zugriff auf das "Welcome Rewards"-Programm von Hotels.com - ein einfaches und einmaliges -Bonusprogramm, bei dem Kunden für zehn Übernachtungen in einem von über 65.000 Partnerhotels eine Nacht gratis erhalten. (zu folgenden Nutzungsbedingungen).



Über Hotels.com

Als Teil der Expedia Gruppe, die in allen Hauptmärkten mit einem professionellen Team tätig ist, umfasst das Portfolio von Hotels.com annährend 149.000 Qualitäts-Hotels, Bed & Breakfast-Herbergen und Service-Apartments weltweit. Findet ein Kunde die gleiche Buchung für ein im Vorfeld bezahltes Hotel bei einem anderen Anbieter zu günstigeren Konditionen, erstattet Hotels.com den Differenzbetrag. Hotels.com verfügt über eines der grössten unabhängigen Hotelteams der Branche sowie 6,5 Millionen Gästebewertungen früherer Hotelgäste, die tatsächlich in dem Hotel übernachtet haben. 2011 brachte Hotels.com eine speziell für das iPad designte App sowie verschiedene Smartphone-Apps auf den Markt - alle zum kostenlosen Download verfügbar. Diese erlauben es Nutzern auf mehr als 20.000 Last-Minute-Angebote weltweit zurückzugreifen. In mehr als 30 Sprachen verfügbar, sind die Angebote von Hotels.com-Kunden sortier-und filterbar. Hotels.com ist der Hotelexperte, bei dem registrierte Kunden für zehn gebuchte Nächte mit einer Bonusnacht belohnt werden (exklusive Steuern und Gebühren). Zurzeit betreibt Expedia, Inc. mehr als 85 Hotels.com Webseiten weltweit, inklusive 33 Länderseiten in 24 Sprachen in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA). Im Februar 2009 gewann Hotels.com den Gold Award in der Kategorie "Beste Hotelbuchungsseite" des Webuser Magazines. Reisende können online buchen auf http://de.hotels.com oder über die Telefonhotline 069 - 94 51 92 074 im deutschsprachigen Call-Center.

