Österreicher sind die beliebtesten Gastgeber Europas / Europaweite Umfrage des Hotelbewertungsportals Zoover

Köln (ots) - Europaweit beteiligten sich über 17.000 Besucher des Reiseportals Zoover an der Umfrage über die gastfreundlichsten Urlaubsländer. Die Nutzer der 23 internationalen Zoover-Seiten wählten dabei Österreich zur gastfreundlichsten Nation. England und Frankreich schafften es nicht in die Top 10 der beliebtesten Gastgebernationen.

Internationales Ergebnis

Die Zoover-Nutzer kürten Österreich mit 12,7 % aller Stimmen zum Gesamtsieger in puncto Gastfreundlichkeit. Am beliebtesten waren österreichische Gastgeber aus Sicht der Deutschen, Niederländer, Tschechen und der eigenen Landsleute. Bei Schweizern, Belgiern, Dänen, Türken und Schweden schaffte es Österreich jeweils in die Top 3. Spanien und Belgien erzielten mit 10,6 % bzw. 10,3 % der Stimmen europaweit hohe Symphatiewerte und belegten folgerichtig die Plätze zwei und drei. England (5,0 %) und Frankreich (4,5 %) verpassten den Einzug in die Top 10 ebenso wie die Schweiz, die mit 3,7 % das Schlusslicht des europäischen Vergleichs wurde.

Top 10 International

Österreich 12,7 % Spanien 10,6 % Belgien 10,3 % Griechenland 9,6 % Italien 9,3 % Niederlande 9,1 % Deutschland 7,4 % Portugal 6,7 % Polen 6,2 % Skandinavien 6,1 %

Deutsches Ergebnis

Während Österreicher, Spanier, Belgier, Italiener und Schweizer sich jeweils selbst auf Platz eins wählten, hielten 22 % der deutschen Urlauber die Freundlichkeit der Österreicher für ausgeprägter als den Charme der eigenen Landsleute. In Frankreich (3 %) und England (2 %) fühlen sich die wenigsten deutschen Nutzer willkommen. Beide Nationen landeten nicht in der deutschen Top 10. Franzosen und Engländer bescheinigten den deutschen Gastgebern ihrerseits geringe Sympathiewerte. Im britschen Voting erhielt Deutschland 3 %, von Frankreichs Urlaubern 4 %.

Top 10 Deutschland

Österreich 22 % Deutschland 21 % Italien 8 % Schweiz 8 % Polen 7 % Spanien 6 % Niederlande 6 % Griechenland 6 % Skandinavien 5 % Portugal 4 %

Über Zoover.de

www.zoover.de ist mit über 1.500.000 Bewertungen und über 150 Millionen Besuchern pro Jahr das größte unabhängige Hotelbewertungsportal Europas.

