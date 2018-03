Bischof Scheuer ruft zu Spenden für Westafrika auf

"Caritasbischof" im "Kathpress"-Interview zur Hungerkrise -Kirchliche Strukturen in betroffenen Ländern stark

Innsbruck, 04.04.12 (KAP) Angesichts der wachsenden Hungerkrise in der afrikanischen Sahelzone ruft "Caritasbischof" Manfred Scheuer die Österreicher dringend zu Spenden auf. "Ich bitte Sie um Ihre Solidarität, denn die Betroffenen haben vielerorts bereits mit schwierigen politischen Verhältnissen zu kämpfen und dennoch ihren aufrechten, würdevollen Gang bewahrt - nun brauchen sie Ihre Hilfe", so der Innsbrucker Bischof im Gespräch mit "Kathpress". Nach Caritas-Angaben sind insgesamt mehr als 13 Millionen Menschen vom Hunger bedroht.

Die Kirche biete durch ihre vorhandenen Strukturen wichtige Anlaufstellen in den betroffenen Ländern, erklärte Bischof Scheuer der "Kathpress". Es sei erstaunlich, dass selbst dort, wo die Christen gegenüber der muslimischen Mehrheitsbevölkerung eine deutliche Minderheit darstellten, die Kirche über starke Strukturen und ein hohes öffentliches Ansehen verfüge.

Dies sei einerseits auf das starke kirchliche Engagement im sozialen sowie im Bildungsbereich zurückzuführen, andererseits auf die gute Gesprächsbasis mit dem Islam in einigen der Länder. In Mali und Burkina Faso etwa - beide Länder hat Bischof Scheuer selbst bereist - sei der Dialog mit dem Islam "selbstverständlich"; in anderen Ländern wie etwa Nigeria sei dies jedoch problematischer.

