FPÖ-Obermayr: Antibiotika-Einsatz in der Tiermast ist zu reduzieren

Resistenzen durch Masseneinsatz immer weiter verbreitet

Wien (OTS) - "Der Verbraucherschutzminister von

Nordrhein-Westfalen vermutet den inflationären - und verbotenen -Einsatz von Antibiotika als Wachstumsbeschleuniger in der Hühnermast", berichtet der freiheitliche EU-Parlamentarier Mag. Franz Obermayr. "So wäre auch zu erklären, weshalb sich in jedem zweiten Hähnchen in deutschen Supermärkten antibiotikaresistente Keime finden."

Die Studie des nordrhein-westfälischen Verbraucherschutzministeriums belege, dass über 96 Prozent der untersuchten Tiere mit bis zu acht verschiedenen Antibiotika behandelt würden. Dies sei weder aus veterinärmedizinischer noch aus humanmedizinischer Sicht zu rechtfertigen, da die in Geflügelfleisch vorhandenen Keime bei entsprechender Küchenhygiene und ausreichendem Erhitzen unschädlich gemacht bzw. abgetötet würden.

"In Deutschland kommen in der Humanmedizin jährlich 360 Tonnen Antibiotika zum Einsatz, im Veterinärbereich 784 Tonnen", führt Obermayr aus. "In Österreich liegen die Vergleichszahlen bei 45 bzw. 60 Millionen Tonnen. Diese Zahlen sagen einiges über die geübte Praxis in der Massentierhaltung aus. Und sie werden noch eindrucksvoller werden, wenn die in Deutschland und anderen EU-Staaten geplanten Großställe für zig Millionen Hühner realisiert werden. Denn die Erfahrung zeigt: je größer die Ställe, umso schlechter die Haltungsbedingungen und umso höher der Antibiotikaeinsatz."

Daraus sei zu schließen, dass die kleinstrukturierte Landwirtschaft erhebliche Vorteile für die Tiere und in Folge die Konsumenten bringe. Besonders gelte das für die ökologische Agrarwirtschaft, in der Antibiotika nur sehr eingeschränkt eingesetzt werden dürften.

"Statt abenteuerlicher Großstall-Projekte sind endlich Maßnahmen zu setzen, die den Antibiotika-Einsatz auf das unbedingt erforderliche Maß herunterfahren", betont Obermayr, der schließt: "Breiten sich die Resistenzen weiter aus, laufen wir Gefahr bald wieder die Diskussion um radioaktive Bestrahlung der geschlachteten Tiere oder Chlorhühner aus den USA am Tisch zu haben. Und genau dort wollen die Europäer gesunde Lebensmittel aus artgerechter Tierhaltung vorfinden, keinesfalls mit Medikamenten vollgepumpte oder industriell desinfizierte Chemiecocktails in Tiergestalt."

