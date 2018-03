Miguel Herz-Kestranek in den Ö1-"Gedanken" am 9.4.

Wien (OTS) - "Vom Schmäh und vom Galgenhumor" - in der von Doris Glaser gestalteten Ö1-Feiertagssendung "Gedanken" am Ostermontag, den 9.4. (16.00 Uhr) spricht Miguel Herz-Kestranek über das Komische in allen Lebenslagen.

Lachen, sagt man, sei die beste Medizin. Manchmal werden Humor und die Kunst der Selbstironie aber auch zu einem unverzichtbaren Überlebensmittel. Davon erzählt Miguel Herz-Kestranek in seinem neuen Buch "Die Frau von Pollak - oder Wie mein Vater jüdische Witze erzählte". Dieser vergnügliche Erinnerungsband, geschrieben mit Lächeln und leiser Wehmut, ist zugleich eine sehr persönliche Elegie auf eine längst versunkene Welt. Behutsam und liebevoll spürt Herz-Kestranek vor seinem eigenen jüdischen Hintergrund dem verklungenen "Ton" nach, erzählt Anekdoten über die meist unfreiwillig komische Frau Pollak, von Rabbis und Wunderrabbis, von Heiratsvermittlern, also den Schadchen und Schlemihlen, von Schnorrern und Millionären.

Bei den Sommerfestspielen in Reichenau wird der Autor Miguel Herz-Kestranek heuer wieder einmal in seiner ursprünglichen Profession, als Schauspieler, zu erleben sein. In einer dramatisierten Fassung von Tolstois "Anna Karenina" und in Schnitzlers "Reigen". Schnitzlers unbestechlichen Blick in das "weite Land der Seele" wird der nuancenreiche Rezitator dem Publikum schon bei einer Matinee am 13. Mai im Theater in der Josefstadt nahebringen und dessen Burlesken und Novellen - wie es ein Kritiker einmal formulierte - "humorvoll, aber auch mit leisem Erschrecken nachspüren".

Miguel Herz-Kestraneks "Gedanken" sind am Montag, den 9. April um 16.00 Uhr in Ö1 zu hören. Mehr zum Programm von Ö1 ist im Internet unter http://oe1.orf.at abrufbar.

