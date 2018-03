Pressekonferenz: Österreichs größter Sozialmarkt eröffnet

Wien (OTS/LCG) - Wir freuen uns, die Damen und Herren von Presse, Hörfunk, Fernsehen, Foto- und Internetredaktionen zur Pressekonferenz anlässlich der Eröffnung des mit 600 Quadratmetern größten Sozialmarkts am Donnerstag, dem 12. April 2012, um 10.00 Uhr, in die Räumlichkeiten des Sozialmarkt Wien in 1220 Wien, Ullreichgasse 13 einladen zu dürfen.

Es sprechen:

- Dominic Heinzl, Initiator "Bekannte Menschen gegen bekannte Probleme"

- Ali Rahimi, Unterstützer des Sozialmarkt Wien

- Alexander Schiel, Gründer Sozialmarkt Wien

Der dritte Sozialmarkt Wien von Alexander Schiel wird am Montag, dem 23. April 2012, seine Pforten öffnen. Die Eröffnung eines weiteren Marktes wurde durch die Initiative "Bekannte Menschen gegen bekannte Probleme" von Dominic Heinzl ermöglicht, die im letzten Jahr Spendengelder in der Höhe von 93.509,72 Euro lukrierte. Unter anderem wurde zugunsten des Sozialmarkt Wien der erste Promi-Flohmarkt veranstaltet und eigens kreierte Chili-Stangerln von Bäcker Kurt Mann um 22.128,36 Euro verkauft. Der Sozialmarkt Wien muss bei seiner Unterstützung sozial Bedürftiger mit einem Monatseinkommen von unter 900 Euro ohne jegliche Unterstützung von Bund und Land auskommen.

Pressekonferenz: Österreichs größter Sozialmarkt eröffnet



Datum: 12.4.2012, um 10:00 Uhr



Ort:

Sozialmarkt Wien

Ullreichgasse 13, 1220 Wien



Url: http://www.sozialmarkt.com



