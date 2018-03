ORF-RSO Wien im April: Elisabeth Leonskaja spielt Rachmaninoff

Wien (OTS) - Vier Konzerte stehen im April auf dem Spielplan des

ORF Radio-Symphonieorchester Wien: Patrick Lange u.a. mit Schönbergs "Verklärte Nacht" im Musikverein (13.4.), "Concertino" im Konzerthaus (22.4.), die "Klassische Verführung" mit Martinus 4. Symphonie im ORF-RadioKulturhaus (24.4.) und Cornelius Meister mit Rachmaninoff und Martinu (27.4.).

Nach der erfolgreichen Japan-Tournee, von der das ORF-Orchester mit einer Einladung für 2014 zurückgekehrt ist, beginnt der April mit einem Doppeldebüt: Patrick Lange, Vertreter der jungen Dirigentengeneration und Chefdirigent der Komischen Oper Berlin und die Georgierin Khatia Buniatishvili interpretieren gemeinsam Mozarts Klavierkonzert in c-Moll KV 491. Flankiert wird das Werk von Arnold Schönbergs "Verklärte Nacht" und von Claude Debussys "La Mer" am 13. April im Musikverein Wien (Beginn ist 19.30 Uhr). In Ö1 ist der Konzertmitschnitt am 22. April ab 19.30 Uhr zu hören. Für "Freunde des RSO" gibt es eine Exklusiv-Veranstaltung zu diesem Konzert.

Kann man Bilder hören? Oder schaut man sie nur an? Oder malt man sie? Am 22. April begleitet im Rahmen der Reihe "Concertino" ein ganzes Orchester - geleitet von Gottfried Rabl - durch Modest Mussorgskijs "Bilder einer Ausstellung" (in der Bearbeitung von Maurice Ravel). Durch den Vormittag führt Radio-Journalist und Musikvermittler Christian Schruff. Die Veranstaltung ist ab neun Jahren empfohlen und findet am 22. April im Wiener Konzerthaus statt. Beginn ist um 11.00 Uhr.

"Du wirst dein Konzert schreiben ... du wirst mit großer Leichtigkeit arbeiten ... Das Konzert wird von exzellenter Qualität sein ..." Mittels Hypnose beim Neurologen Nikolai Dahl versuchte der 30-jährige Sergej Rachmaninoff sich von einer Schaffenskrise zu befreien: "Ich hörte die gleichen hypnotischen Formeln Tag für Tag wiederholt, während ich schlafend in Dahls Behandlungszimmer lag (...) Auch wenn es unglaublich erscheint, diese Therapie half mir wirklich. Im Sommer begann ich zu komponieren. Das Material wuchs und neue musikalische Ideen begannen sich in mir zu regen." Rachmaninow widmete daraufhin dieses 2. Klavierkonzert zum Dank dem Neurologen. Am 27. April interpretiert Elisabeth Leonskaja mit dem RSO unter Chefdirigent Cornelius Meister dieses Werk. Im zweiten Teil des Abends wird mit der 4. Symphonie der Bohuslav Martinu-Zyklus fortgesetzt. Das Konzert im Wiener Konzerthaus beginnt um 19.30 Uhr. In Ö1 ist der Konzertmitschnitt am 4. Mai ab 19.30 Uhr zu hören.

Drei Tage davor wird im Rahmen einer "Klassischen Verführung" mit Cornelius Meister und Ö1-Moderator Johannes-Leopold Mayer die 4. Symphonie von Bohuslav Martinu vorgestellt. Er ist einer der originellsten Komponisten des 20. Jahrhunderts und war sein halbes Leben lang auf der Flucht vor terroristischen Regimen. Erst nach seiner Flucht in die USA hat er begonnen sich den Symphonien zu widmen. Die vierte hat er im Frühjahr 1945 geschrieben. Mit dem nahenden Kriegsende erhoffte sich der Komponist eine Rückkehr nach Prag, wo er an der neu eröffneten Musik-Akademie unterrichten sollte. Erfüllen sollte sich dieser Wunsch allerdings nicht. Die "Klassische Verführung" am 25. April im ORF-RadioKulturhaus beginnt um 19.30 Uhr. Details zum Konzertprogramm des RSO Wien sind abrufbar unter http://rso.orf.at.

