VHS Alsergrund: Brennende Wirtschaftsfragen im "Politischen Café"

"Its the economy, stupid!"

Wien (OTS) - Die VHS Alsergrund (9., Galileigasse 8) lädt am 11. April ab 19 Uhr zum "Politischen Café" rund um das Thema Wirtschaft. War in den 90er Jahren noch der Hinweis auf die entscheidende Rolle, die das Wirtschaftssystem in einer Gesellschaft einnimmt, notwendig, hat sich das spätestens seit der Wirtschaftskrise 2008 geändert. Die vielfältigen Aspekte der Ökonomie und ihr Einfluss auf die gesamte Gesellschaft sind Thema einer hochkarätigen Runde: Bruno Rossmann (Ökonom, Arbeiterkammer Wien), Brigitte Kratzwald (Sozialwissenschafterin), Kunibert Raffer (Professor für Volkswirtschaft, Universität Wien), Moderation: Peter Oberdammer.

"Politisches Café" sorgt für Verständnis aktueller politischer Fragen

Das "Politische Café" richtet sich an alle politisch Interessierten, die komplexe Zusammenhänge besser verstehen möchten. Einmal monatlich wird ein aktuelles politisches Thema diskutiert. Fachkundige Gäste geben Inputs und regen zur allgemeinen Diskussion an. Dadurch wird ein Blick hinter die Kulissen der Tagespolitik ermöglicht. Der nächste Termin am 2. Mai hat Asyl- und Flüchtlingspolitik in Österreich" zum Thema.

Nähere Informationen zu der Diskussionsreihe und zu weiteren Angeboten der VHS Alsergrund erhalten Sie unter 01/317 52 43 oder auf www.vhs.at/alsergrund.

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Daniela Lehenbauer

Mediensprecherin

Tel.: 01/89 174-100 352

Mobil: 0650/820 86 55

E-Mail: daniela.lehenbauer @ vhs.at