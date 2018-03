60 Glücksspielgeräte heuer beschlagnahmt

LR Erich Schwärzler: Weiterhin strenge Kontrollen im Kampf gegen das illegale Glückspiel

Bregenz (OTS/VLK) - In Vorarlberg wird weiter konsequent gegen das illegale Glücksspiel vorgegangen - mit Erfolg. Im 1. Qurtal 2012 haben die Bezirkshauptmannschaften, Polizei und Finanzpolizei bei ihren Schwerpunktkontrollen 60 Glückspielgeräte in 17 Lokalen bzw. Standorten beschlagnahmt. Landesrat Erich Schwärzler kündigt an, dass das Glücksspielverbot von den zuständigen Behörden weiterhin verstärkt kontrolliert wird.

Die meisten Geräte (25) wurden im Bezirk Feldkirch beschlagnahmt, im Bezirk Bregenz waren es 14 Geräte, im Bezirk Bludenz zwölf und im Bezirk Dornbirn neun. Die Strafe für den illegalen Betrieb der Glücksspielgeräte beträgt bis zu 22.000 Euro. Die Strafverfahren richten sich gegen die Pächter der betreffenden Lokale bzw. Räumlichkeiten sowie gegen Betreiber und Eigentümer der Glücksspielgeräte.

