HOTELBIZ - SEMINARBIZ - EVENTBIZ, die Fachmesse für Firmenreisen, Seminare, Incentives und Events

Am Dienstag, 8. Mai 2012 im MAK Wien erwartet die Fachbesucher viel Neues: über 140 Aussteller und der ausgebaute Bereich der EVENTBIZ

Perchtoldsdorf (TP/OTS) - Die Vorbereitungen für die 12. HOTELBIZ

- SEMINARBIZ - EVENTBIZ sind fast abgeschlossen. Mit über 140 Ausstellern und dem ausgebauten Bereich der EVENTBIZ erwartet die Fachbesucher wieder viel Neues! Zahlreiche Neuaussteller und der neu ausgebaute Bereich der EVENTBIZ erwarten die Besucher der Fachmesse für Firmenreisen, Seminare, Incentives und Events.

HOTELBIZ - vom Geheimtipp zum Top-Event

Die "Biz" hat sich in den letzten 10 Jahren zu einem absoluten Top-Event am Seminar- und Veranstaltungsmarkt entwickelt. Die reine Fachmesse informiert über das Angebot von über 140 Seminar- und Tagungshotels sowie Veranstaltungslocations. Bereits zum 5. Mal darf der Veranstalter auf das MAK Wien als Location zurückgreifen, welches den perfekten Rahmen bietet. Mehr Raum für mehr Aussteller: Erstmals präsentieren sich die Aussteller sowohl in der Unteren als auch in der Oberen Ausstellungshalle.

HOTELBIZ - die Aussteller

Die Aussteller sind Seminar- und Tagungshotels sowie Veranstaltungslocations, die sich dem ausgewählten Fachpublikum präsentieren wollen. Die offenen Stände gewähren den Charakter eines "open workshop". In angenehmer Atmosphäre ist neben den Fachgesprächen und konkreten Anfragen auch Raum für die persönliche Kontaktpflege. Die "BIZ" ist von 13:00 bis 20:00 Uhr für Fachbesucher geöffnet.

EVENTBIZ als Plattform für Trainingsinstitute und Eventagenturen NEU ist 2012 der Ausbau der EVENTBIZ als Plattform für Trainer und Trainingsinstitute, Event- und Incentiveagenturen. In Zusammenarbeit mit der Frima Neuland wird hier ein "Raum für Inhalte" geschaffen, um den Fachbesuchern auch Themen präsentieren zu können.

Fachbesucher können sich hier inspirieren und aktiv verführen lassen. Die Aussteller der EVENTBIZ präsentieren sich in der Oberen Ausstellungshalle.

HOTELBIZ - die Besucher

Bei den Fachbesuchern handelt es sich um Top-Einkäufer von Firmen und Veranstaltern. Diese werden von Seiten der Organisatoren persönlich zur "Biz" eingeladen. Der direkte Kontakt zu den Besuchern ist dem n.b.s Team besonders wichtig. Nur so kann die Qualität der Fachbesucher den Anforderungen der Aussteller gerecht werden.

HOTELBIZ - im neuen Gewand - Kooperationspartner DER WALTER vor Ort

Auch heuer ist DER WALTER Berufsbekleidung, der Profi für die Einkleidung von MitarbeiterInnen aus nahezu allen Zweigen der Wirtschaft, wieder ein Partner der "Biz". Präsentiert wird das umfassende Angebot an Berufsbekleidung.

HOTELBIZ - der Veranstalter stellt sich vor

Als Veranstalter und Organisator der Fachmesse "HOTELBIZ -SEMINARBIZ - EVENTBIZ" bietet n.b.s jedes Jahr im Frühjahr einen Top-Event für die Seminar- und Veranstaltungsbranche. Als Spezialist für den Direktverkauf von Hotels und Tourismusregionen an Seminar-und Firmenveranstalter ist n.b.s. einer der wichtigsten touristischen b2b-Agenturen in Österreich. Die Agentur für Tourismusmarketing und Messen besteht seit 15 Jahren und wird vom Geschäftsführer-Duo von Christina Neumeister-Böck und Hanns Bauer geführt.

