EANS-News: C.A.T. oil profitiert von starker Nachfrage nach den neuen High Class Conventional-Drilling-Bohrtürmen

Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent/Meldungsgeber verantwortlich.

Utl.: • Neue Conventional-Drilling-Auftragseingänge führen zu 80-prozentiger Vermarktung der neu geschaffenen Kapazitäten für 2012

Sieben der neun Conventional-Drilling-Rigs bereits erfolgreich vermarktet

Zusätzliche Auftragseingänge aufgrund anhaltend starker Nachfrage erwartet

Gesamtauftragsvolumen 2012 steigt auf 284 Millionen Euro

Wien, 4. April 2012 (euro adhoc) - Die C.A.T. oil AG (O2C, ISIN: AT0000A00Y78), einer der weltweit führenden Anbieter von Öl- und Gasfelddienstleistungen in Russland und Kasachstan, erzielte bei der Vermarktung des neu aufgebauten High Class Conventional-Drilling-Geschäfts weitere Erfolge. Der langjährige Kunde Gazprom Neft platzierte zusätzliche Conventional-Drilling-Aufträge in Höhe von 17 Millionen Euro. Somit waren zum Ende des ersten Quartals sieben der neun neuen Bohrtürme erfolgreich vermarktet. Durch die zusätzlichen Aufträge liegt der gesamte Orderbestand, für Fracturing, Sidetrack Drilling und Conventional Drilling, für das Geschäftsjahr 2012 aktuell bei 284 Millionen Euro (basierend auf einem Rubel-Euro-Wechselkurses von 40). Im Vorjahresvergleich stellt dies einen Anstieg um 28% dar und spiegelt die anhaltend starke Nachfrage nach Ölfeld-Dienstleistungen in Russland und Kasachstan wider.

Manfred Kastner, Vorstandsvorsitzender der C.A.T. oil AG, sagte: "Unsere Entscheidung, umfangreiche Investitionen in organisches Wachstum zu tätigen und Conventional Drilling als drittes Geschäftsfeld aufzubauen, wird klar honoriert. Wir sehen eine starke Nachfrage für diese Dienstleistungen und konnten unsere neuen Rigs für 2012 erfolgreich vermarkten. Ende März lagen bereits Auftragseingänge für 80% unserer neuen Kapazitäten vor. Wir vermarkten derzeit aktiv die zwei weiteren Bohrtürme und sind zuversichtlich, auch dafür Aufträge zu erhalten."

Die neun neuen Rigs sind Bestandteil des 150 Millionen Euro umfassenden Investmentprogramms für die Geschäftsjahre 2011 und 2012. Dieses zielt auf beschleunigtes organisches Wachstum und die Diversifizierung des Serviceangebots ab. Im Verlauf des Geschäftsjahres 2011 hat C.A.T. oil Conventional Drilling als drittes Geschäftsfeld aufgebaut und die bestehenden Kapazitäten um neun neue hochmoderne Conventional-Drilling-Bohrtürme mit nordamerikanischer Technik erweitert.

Seit Juli 2011 ist der erste Conventional-Drilling-Bohrturm in Betrieb, alle weiteren wurden dann sukzessive nach Russland geliefert und für den Einsatz vorbereitet. Im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres wurden drei weitere Rigs in Betrieb genommen. Nach dem Aufbau des neuen Services und den damit verbundenen Anlaufkosten im Vorjahr geht C.A.T. oil davon aus, im neu geschaffenen Conventional Drilling in der zweiten Jahreshälfte vollständig an Fahrt aufzunehmen. Für das Geschäftsjahr 2012 soll das Conventional Drilling erste Ergebnisbeiträge liefern.

Die neuesten Conventional-Drilling-Aufträge von Gazprom Neft sollen in den Regionen Orenburg und Yamal-Nenets durchgeführt werden. Nach Anlieferung der Bohrtürme wird die Inbetriebnahme in den Monaten Mai und Juni erwartet.

Im Zuge der Ausschreibungssaison 2012 erhielt C.A.T. oil auch bereits erste Aufträge für 2013. Damit liegt das Gesamtauftragsvolumen für die Geschäftsjahre 2012 und 2013 für alle drei Geschäftsfelder bei 323 Millionen Euro.

Am 30. April 2012 wird C.A.T. oil die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2011 sowie einen Ausblick für das Geschäftsjahr 2012 vorlegen.

www.catoilag.com

Pressekontakt:

FTI Consulting

Carolin Amann

Tel.: +49 (0)69 92037-132

Email: carolin.amann @ fticonsulting.com

Thomas M. Krammer

Tel.: +49 (0)69 92037-183

Email: thomas.krammer @ fticonsulting.com

Über die C.A.T. oil AG

Die C.A.T. oil AG ist einer der führenden Anbieter von Öl- und Gasfeld-Dienstleistungen in Russland und Kasachstan und an der Frankfurter Wertpapierbörse im SDAX gelistet. C.A.T. oil bietet Dienstleistungen an, mit denen die Lebensdauer von Öl- und Gasquellen verlängert oder unerschlossene Öl-und Gasquellen zugänglich gemacht werden können. Das Wachstum des Unternehmens basiert auf folgenden Faktoren: Aufgrund schrumpfender Öl- und Gasressourcen müssen bereits erschlossene Ölfelder bestmöglich stimuliert werden, um Fördermengen zu optimieren. Gleichzeitig werden stillgelegte Vorkommen reaktiviert oder durch neue Methoden anderweitig zugänglich gemacht, um auch diese bis zum Maximum auszuschöpfen. Zusätzlich bietet C.A.T. oil künftig mit dem dritten Geschäftsfeld Conventional Drilling Verfahren an, mit denen völlig unerschlossene Öl- und Gasvorkommen aktiviert werden können.

Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1991 in Celle hat C.A.T. oil eine führende Position im Hydraulic Fracturing in Russland und Kasachstan aufgebaut. Nach dem Börsengang im Jahr 2006 investierte C.A.T. oil zusätzlich mehr als 250 Millionen Euro in weitere Kapazitäten und Services: Sidetrack Drilling wurde zum zweitwichtigsten Service des Unternehmens. Im November 2010 wurde ein weiteres umfangreiches Investitionsprogramm in Höhe von 150 Millionen Euro, insbesondere zur Erweiterung des Service-Portfolios um Conventional Drilling, beschlossen. Zudem zählen auch Well Workover, Cementing sowie seismische Services zum Service-Portfolio von C.A.T. oil. Aufgrund der jüngsten Investitionen sind die Flotten und Rigs auf modernstem Stand und erlauben daher zeiteffiziente und effektive Öl- und Gasförderung. Zu den Kunden von C.A.T. oil zählen führende Öl-und Gasproduzenten wie Gazprom, KazMunaiGaz, LUKOIL, Rosneft und TNK-BP. Zu allen pflegt C.A.T. oil langjährige Beziehungen und ist seit dem Markteintritt in Russland in den frühen 90er Jahren ein verlässlicher Geschäftspartner.

C.A.T. oil hat den Unternehmenssitz in Wien und beschäftigte von Januar bis Dezember 2011 durchschnittlich 2.360 Mitarbeiter, den größten Teil davon in Russland und Kasachstan.

Ende der Mitteilung euro adhoc

Unternehmen: C.A.T. oil AG Kärtner Ring 11-13 A-A-1010 Wien Telefon: +43(0) 1 535 23 20 - 0 FAX: +43(0) 1 535 23 20 - 20 Email: ir @ catoilag.com WWW: http://www.catoilag.com Branche: Öl und Gas Exploration ISIN: AT0000A00Y78 Indizes: SDAX, Classic All Share, Prime All Share Börsen: Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Thomas Krammer

Tel: +49(0)69-92037-183

Email: thomas.krammer @ fticonsulting.com