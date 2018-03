MA 48: Verkauf gebrauchter Fahrzeuge und Geräte

Besichtigung 10. - 13. April 2012 von 8.00 bis 14.00 Uhr

Wien (OTS) - Die Stadt Wien mustert mehrmals im Jahr alte

Fahrzeuge und Geräte aus, die aufgrund des technischen Zustandes für den städtischen Intensivbetrieb nicht mehr geeignet sind. Diese werden jedoch nicht sofort verschrottet oder entsorgt, sondern werden zwei- bis dreimal jährlich privaten Interessenten zum Verkauf angeboten. Nun findet wieder eine derartige Verkaufsaktion statt. Vom 10. bis 13. April 2012 können die Fahrzeuge und Geräte von 8.00 bis 14.00 Uhr am Lagerplatz Vösendorf, Triester Str. 6a (Anfahrt stadtauswärts nach der Ketzergasse, vor dem Wiener Tierschutzhaus) in Augenschein genommen werden.

Von Mähgeräten bis zu Schneepflügen und Reifen, vom Rettungsfahrzeug bis zum Lastkraftwagen

Eine persönliche Begutachtung vor Ort empfiehlt sich auf jeden Fall, da die Fahrzeuge und Geräte doch großteils reparaturbedürftig und amtlich nicht überprüft sind. Nach dem Verkauf dienen sie in der Regel als Ersatzteilspender, wobei auch hierfür mangels technischer Prüfung keine Gewähr geleistet werden kann. Als Besonderheit kommen diesmal ehemalige Notarztwagen der Wiener Rettung zum Verkauf. Dieses Fahrzeug ist das diesmalige Highlight und kann z.B. von Camping- und Abenteuerliebhabern als rollendes Hotel verwendet werden. Des Weiteren gelangen eine große Anzahl diverser Kommunalfahrzeuge, Winterdienstgeräte, Reifen und diverse Kleingeräte zum Verkauf. Angebote für die Ausstellungsstücke müssen in einem verschlossenen Umschlag mit der Aufschrift "MA 48-VEAU-1749/2012" bis spätestens 18. April 2012, 13.00 Uhr in der Magistratsabteilung 48, 1170 Wien, Lidlgasse 2-5, Objekt 6/Obergeschoss/Zimmer 205 einlangen. Die Anbotsformulare erhalten sie während der Besichtigungszeiten am Lagerplatz Vösendorf.

Interessentenkartei für KFZ-Verkäufe

Über eine eigene Kartei können sich Interessenten automatisch über die aktuellen, zum Verkauf gelangenden Gebrauchtfahrzeuge und -geräte informieren lassen. Alles, was dafür nötig ist, ist eine Registrierung über Online-Formular

(http://www.wien.gv.at/formularserver2/user/formular.aspx?pid=99cae40

6c077464db391cb1568a0389c&pn=Bac62df1c0f94455f8f088de89c53b8e1) auf wien.gv.at. Alle weiteren Informationen über den Fahrzeugverkauf und eine Übersicht über die zum Verkauf angebotenen Geräte und Vehikel findet man im Internet unter:

http://www.wien.gv.at/umwelt/ma48/fuhrpark/fahrzeugverkauf/index.html

rk-Fotoservice: www.wien.gv.at/pressebilder

Rückfragen & Kontakt:

Dipl.-Ing. Ulrike Volk

Öffentlichkeitsarbeit und Produktmanagement

Magistratsabteilung 48

Tel.: +43 1 58817 48041

E-Mail.: ulrike.volk @ wien.gv.at