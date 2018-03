Schweizer Fine Dining über den Wolken: Köstliches vom Widder-Küchenchef an Board der SWISS

Fluggäste der SWISS First und Business Class werden ab Juni mit einem Gourmet-Erlebnis verwöhnt: Bis Ende August 2012 gehen die exklusiv kreierten Menüs vom Küchenchef des Zürcher Widder Hotels, Alexander Kroll, auf Reise. Als neues Mitglied des prämierten Service-Konzepts "SWISS Taste of Switzerland" sorgt der Meisterkoch des Fünf-Sterne-Hauses mit seinen anspruchsvollen Speisen für kulinarische Sternstunden in luftigen Höhen.

Auf allen interkontinentalen SWISS Flügen, die aus der Schweiz abfliegen, sowie auf ausgesuchten Rückflügen und auf längeren Europaflügen verwöhnt SWISS Taste of Switzerland mit kulinarischen Besonderheiten aus Schweizer Regionen. Für ihr Gastronomiekonzept wurde SWISS von der "International Travel Catering Association" mit dem renommierten Mercury Award ausgezeichnet.

Ein wunderschönes Eckhaus an der Widdergasse, seit dem Mittelalter Sitz der Widder-Zunft und heutige Adresse des Widder Restaurants, beherbergt eine der besten Küchen Zürichs. Chefkoch Alexander Kroll überrascht hier mit ungewöhnlichen Kombinationen, in denen marktfrische Zutaten mit fantasievollen Ideen gewürzt zu höchsten Ehren gelangen. Seine Küche wurzelt einerseits im klassischen Fine-Dining der Schweizer Cuisine, integriert aber gekonnt und mit handwerklicher Finesse mediterrane und asiatische Elemente. Nachhaltigkeit und Regionalität liegen ihm ganz besonders am Herzen. Für seine Speisen verwendet er daher ausschließlich Produkte aus kontrolliertem Anbau, zertifizierter Zucht und Freilandhaltung von ausgewählten Zulieferern.

So unvergleichlich wie das Restaurant ist das gleichnamige Hotel. Im Herzen der Altstadt gelegen, entfaltet sich das Widder Hotel in neun ehemals separaten mittelalterlichen Häusern, deren historisches Erbe auf kunstvolle Weise mit modernem Interieur kombiniert wurde. 42 Zimmer und sieben Suiten - allesamt Unikate - bieten stilvolles Design und modernste technische Raffinessen umgeben von antiken Zeugnissen.

