EANS-News: DVB Bank SE / DVB nimmt neue Teilhaber an der TES Holdings Ltd auf

DVB Bank SE / DVB nimmt neue Teilhaber an der TES Holdings Ltd auf

Die DVB Bank SE ("DVB") hat mit der Mitsubishi

Corporation, Tokio, Japan ("MC") und der Development Bank of Japan Inc., Tokio, Japan ("DBJ"), eine vertragliche Vereinbarung dahingehend abgeschlossen, dass MC einen Geschäftsanteil von 35,0 % bzw. DBJ einen Anteil von 25,0 % an der TES Holdings Ltd, Bridgend, Großbritannien, von der DVB erwerben. Der Vertrag steht unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Klärung.

Die TES Holdings Ltd ("TES" oder "das Unternehmen") ist Muttergesellschaft der TES Aviation Group, einem führenden Lösungsanbieter im Triebwerksgeschäft. Der Vertrag mit MC und DBJ ist Ergebnis einer ausführlichen Strategieüberprüfung des Geschäfts durch die DVB und der Entscheidung, neue Partner für die nächste Phase der Unternehmens-entwicklung von TES unter der bewährten Führung seines Chief Executive Officer, Herrn Ashley Cooper, zu finden. Die Aufnahme von zwei so namhaften Teilhabern, die in dieser Branche ambitionierte Pläne verfolgen, wird die bestehenden Geschäftsaktivitäten von TES vorantreiben bzw. neue Geschäftsmöglichkeiten eröffnen, zumal jeder Gesellschafter eigene Geschäftskontakte und -strukturen zum Nutzen des Unternehmens einbringen will.

Zurzeit hält die DVB indirekt 92,1% der Geschäftsanteile an der TES Holdings Ltd. In der Umsetzungsphase wird die DVB zunächst die ausstehenden Anteile von 7,9 % erwerben und darauffolgend zusammen 60,0 % an MC und DBJ abgeben. Nach Abschluss der Transaktion wird die DVB mit 40,0 % größter Anteilseigner der TES Holdings Ltd bleiben, gefolgt von MC mit 35,0 % und DBJ mit 25,0 %.

Die DVB beteiligte sich 2007 mehrheitlich an TES. Seitdem konnte das Unternehmen seinen Umsatz von seinerzeit 20 Mio USD auf über 100 Mio USD im Jahr 2011 steigern.

Die DVB Bank SE, mit Sitz in Frankfurt am Main, ist der führende Spezialist im internationalen Transport Finance-Geschäft. Die Bank bietet ihren Kunden integrierte Finanz- und Beratungsdienstleistungen in den Segmenten Shipping Finance, Aviation Finance und Land Transport Finance an.

Stephan Sayre, Managing Director, DVB Bank SE, Aviation Investment Management

David Goring-Thomas, Managing Director, DVB Bank SE, Aviation Finance

Elisabeth Winter

Investor Relations

Tel: +49 (0)69-97504-329

E-Mail: elisabeth.winter @ dvbbank.com