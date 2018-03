Day4 Energy meldet Verkauf von Day4 ecoTec

Burnaby, British Columbia (ots/PRNewswire) - Day4 Energy Inc. , ein führender Anbieter von Photovoltaikprodukten (PV) und -lösungen, meldete heute, dass der bereits angekündigte Verkauf des Tochterunternehmens Day4 ecoTec GmbH erfolgt ist. Der Verkauf erfolgte am 31. März 2012 an ein Unternehmen, das von einem der Direktoren von Day4 kontrolliert wird.

Laut der Bedingungen des Geschäfts wird der Käufer 100 Prozent der ausgegebenen und sich im Umlauf befindlichen Aktien von Day4 ecoTec von Day4 für einen Gesamtbetrag von 100 Kanadischen Dollar erwerben. Ausserdem wird Day4 ecoTec Day4 eine besicherte Schuldverschreibung in Höhe des Kapitalbetrags von 4,5 Millionen Dollar ausstellen. Dieser Betrag entspricht den von Day4 an Day4 ecoTec verauslagten Nettobeträgen und ist laut Übereinkunft der beiden Parteien der Betrag, der am Tag des Abschlusses geschuldet wird. Die besicherte Schuldverschreibung beinhaltet einen Zinsschein, der mit dem Hauptrefinanzierungsgeschäft (Festzins) der Europäischen Zentralbank plus 5 Prozent pro Jahr gleichwertig ist, bis zu einem Maximum von 7,5 Prozent pro Jahr für die ersten fünf Jahre und 8 Prozent pro Jahr für die nachfolgenden Jahre. Die Schuldverschreibung ist durch das Kapital von Day4 ecoTec gesichert und die Sicherheit ist etwaigen bestehenden Banksicherheiten von Day4 ecoTec nachgestellt. Der Hauptteil der Schuldverschreibung ist an Day4 durch vierteljährliche Raten in Höhe eines zu bestimmenden Prozentsatzes der vierteljährlichen Bareinnahmen von Day4 ecoTec zu zahlen, dies bis zu einem Höchstbetrag von 200.000 Dollar pro Quartal. Zinsen sind vierteljährlich nachträglich zu zahlen. Die besicherte Schuldverschreibung wird am 31. März 2022 fällig.

Es wird erwartet, dass der Verkauf die monatlichen Betriebskosten sowie die kurz- und langfristigen Verbindlichkeiten von Day4 massgeblich senkt. Als Folge des Verkaufs wird das Personal von Day4 von 132 Mitarbeitern auf 50 Mitarbeiter reduziert.

In Verbindung mit dem Verkauf wurden bestimmte langfristige Vereinbarungen über die Beziehungen zwischen Unternehmen sowie Wettbewerbsverbote beendet, die zu der Zeit geschlossen wurden, als Day4 Day4 ecoTec erworben hat. Die langfristige Vereinbarung enthielt in der Vergangenheit Einschränkungen der früheren Eigentümer von Day4 ecoTec hinsichtlich der Art und des Zeitpunkts der Veräusserung von Day4-Aktien und legte fest, dass Day4 zwei durch den vorherigen Eigentümer benannte Personen in den Vorstand von Day4 zu berufen hätte.

Dieser Verkauf ist von den Aktionärs- und Bewertungsanforderungen für Geschäftsbeziehungen mit "nahestehenden Parteien" nach dem anwendbaren Wertpapierrecht ausgenommen, da Day4 als in finanziellen Schwierigkeiten befindlich eingeschätzt wird und der Verkauf dazu dient, die finanzielle Lage von Day4 zu verbessern. Der Vorstand des Unternehmens hat, unter Ausschluss des betreffenden Direktors, den Verkauf einstimmig genehmigt.

Über Day4 Energy

Day4 Energy Inc. ist ein kanadisches Unternehmen, dessen Gesellschaftszweck die Bereitstellung von leistungsstarken Photovoltaiklösungen für Wohn- und Gewerbezwecke sowie für kommerzielle Stromanbieter ist. Durch eine grundlegende Verbesserung bei Design und Montage der Solarzellen und -module ist es dem Unternehmen gelungen, einzigartige Photovoltaik-Paneele mit hoher Leistungsdichte, verbesserter Lebensdauer und einem überzeugenden ästhetischen Erscheinungsbild zu produzieren. Day4 Energy arbeitet mit international führenden Technologieunternehmen zusammen, um IEC-und UL-zertifizierte Solarprodukte zu entwickeln und diese Kunden weltweit zu liefern. Day4 Energy ist an der Toronto Stock Exchange unter dem Symbol "DFE" notiert. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.day4energy.com

Vorsorglicher Hinweis hinsichtlich zukunftsbezogener Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die sich auf unsere gegenwärtigen Erwartungen und Sichtweisen von zukünftigen Ereignissen beziehen. Diese zukunftsbezogenen Aussagen umfassen unter anderem Aussagen in Bezug auf unsere Erwartungen hinsichtlich unserer Betriebseinnahmen, Ausgaben, unseres Kapitalflusses, unserer Betriebsleistung und zukünftigen Rentabilität und unsere Erwartungen hinsichtlich der monatlichen Betriebskosten sowie der kurz- und langfristen Verbindlichkeiten. Zukunftsbezogene Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und in der Regel, jedoch nicht immer, durch Wörter wie "antizipieren", "fortfahren", "schätzen", "erwarten", "vorhersehen", "können", "werden", "hochrechnen", "könnte", "planen", "beabsichtigen", "sollen", "glauben", "Prognose", "möglich", "Ziel" und ähnlichen Wörtern, die ein zukünftiges Ereignis oder eine zukünftige Leistung anzeigen, gekennzeichnet sind.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen basieren auf Vermutungen, diese schliessen ein, sind jedoch nicht beschränkt auf die Mindestzahl von lizenzierten Produktionskapazitäten, die erforderlich sind, damit die Höhe der Betriebseinnahmen ausreicht, um die Kosten des operativen Geschäfts des Unternehmens zu decken; das Interesse von Dritten, die Produkte von Day4 in Lizenz herzustellen; unsere Fähigkeit der Nachfrage nach unseren Produkten nachzukommen und diese zu verwalten; die Verbesserung der Effizienz von Photovoltaikzellen und -modulen; die Erweiterung unseres gegenwärtigen Sortiments; die Erschliessung von neuen Märkten für unsere Produkte und die Erlangung der für diese Märkte notwendigen Zulassungen; den Ausbau der Day4-Marke, die Werbung von Kunden und die Entwicklung und Pflege von Kunden- und Lieferantenbeziehungen; die Fortführung der guten Beziehungen mit unseren Lieferanten; das effektive Management von Wechselkursrisiken; das effektive Management von Kreditrisiken der Kunden und anderer Geschäftspartner; den Schutz unserer gewerblichen Schutz- und Urheberrechte sowie darauf die gewerblichen Schutz- und Urheberrechte von Dritten nicht zu verletzen; die zeitnahe Abwicklung von neuen Produkten durch Zertifizierungsstellen; das fortgesetzte Bestehen von staatlichen Förderungen für die Stromerzeugung durch Solarenergie; und auf die Befolgung der massgeblichen staatlichen Regelungen und Standards.

Diese zukunftsbezogenen Aussagen unterliegen Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, einschliesslich derjenigen, die in unserem "Annual Information Form" [Jährliches Informationsformular] aufgeführt sind, dieses Formular wird bei der kanadischen Wertpapierregulierungsbehörde eingereicht. Viele dieser Faktoren liegen ausserhalb unserer Kontrolle und jeder dieser Faktoren trägt zu der Möglichkeit bei, dass unsere zukunftsbezogenen Aussagen nicht eintreten oder dass tatsächliche Resultate, Leistungen oder Erfolge wesentlich von denjenigen abweichen können, die in solchen Aussagen ausgedrückt oder impliziert wurden. Diese Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren schliessen ein, sind jedoch nicht beschränkt auf Risiken, die sich auf die Verhandlungen sowie den Abschluss derselben mit Ever Energy Ltd. beziehen, Risiken hinsichtlich neu erworbener Unternehmen, das Verwässerungsrisiko, Risiken, die sich auf unsere Finanzstärke und unsere Fähigkeit unseren Kapitalfluss effektiv zu verwalten, beziehen; es könnte ein geringeres Interesse von Dritten als erwartetet geben, Day4-Produkte in Lizenz zu produzieren; die Abwesenheit von bestätigten Photovoltaikzellen-Lieferanten könnte unsere Fähigkeit beeinträchtigen, Lizenznehmer unserer Technik mit Photovoltaikzellen, die Day4-Technologie enthalten, zu beliefern; die ausbleibende Produktion von Day4-Photovoltaikmodulen aufgrund der Suche nach lizenzierten Herstellern könnte unsere Vertriebskanäle, unsere Marke und unseren Ruf beschädigen; wir könnten mit unseren Lieferanten oder Kunden in einen Rechtsstreit geraten; Gewährleistungsansprüche; Risiken hinsichtlich des Schutzes unseres geistigen Eigentums und Ansprüche Dritter aufgrund der Verletzung des Rechts auf geistiges Eigentum; unser Vertrauen auf eine beschränkte Anzahl von Lieferanten; dass die staatliche Förderung und wirtschaftliche Anreize für Strom aus Photovoltaik reduziert oder eingestellt werden könnten; die finanzielle Stärke unserer Konkurrenz; Konkurrenz durch andere Formen erneuerbarer Energie; unsere Fähigkeit Wachstum effektiv zu verwalten; unsere Fähigkeit unseren Produkten neue Märkte zu erschliessen; den möglichen Rückgang der Nachfrage nach Photovoltaikmodulen; technische Fortschritte der Konkurrenz, die dazu führenden könnten, dass unsere Produkte nicht mehr wirtschaftlich oder veraltet sind; die Auswirkungen von allgemeinen Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftsbedingungen; Schwankungen auf dem Devisenmarkt; und andere Faktoren, von denen viele jenseits unserer Kontrolle liegen, sowie die Risiken, die in unserem Informationsrundschreiben des Managements, welches im Zusammenhang mit der Transaktion mit der Ever Energy Co. Ltd. erstellt werden wird, beschrieben sein werden.

Die in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich ausschliesslich auf Ereignisse oder Informationen zum Stand des oben angegebenen Datums. Sofern wir gesetzlich nicht dazu verpflichtet sind, übernehmen wir keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen nach dem Datum, an dem diese Aussagen gemacht wurden, zu aktualisieren oder zu überprüfen, unabhängig davon, ob infolge von neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen oder aufgrund sonstiger Umstände, und wir sind auch nicht dazu verpflichtet, über das Eintreten von unerwarteten Ereignissen zu berichten.

Weitere Informationen: George Rubin President und CEO Day4 Energy Inc. +1-604-296-0422