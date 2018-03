UniPrint setzt globale Expansion an britischem Standort fort

Toronto (ots/PRNewswire) -

- Unternehmen eröffnet Niederlassung und ernennt Neuanstellungen, um die Vergrösserung zu erklären

UniPrint (http://www.uniprint.net), führender Anbieter von Druck-Virtualisierung, gab heute die Eröffnung seines neuen Büros in Cardiff, Wales bekannt, welches die Versorgung von Kunden in ganz Europa mit technischer Vertriebsunterstützung vertreten wird. Das in Grossbritannien ansässige Büro wird als effiziente Basis für die lokale Betreuung und ein bequemes Zentrum für Geschäfte in der gesamten Region dienen. Vertriebs-ingenieur, Christopher Hathway wird die britische Niederlassung leiten. Herr Hathway hat zuvor mit einigen der UniPrint Vertriebspartner zusammengearbeitet und verfügt über umfangreiche Erfahrung in Kundenbetreuung, unter besonderer Berücksichtigung der spezifischen Bedürfnisse der UniPrint Kunden. Er wird weitere zusätzliche technische Unterstützung für Kunden in der Region zur Verfügung stellen, und helfen den Verkauf der Vertriebspartner anzukurbeln.

"Unsere neue Niederlassung ist ein wichtiger strategischer Schritt für die langfristigen UniPrint Wachstumspläne, da wir unser Geschäft in Europa und anderen Regionen weiter expandieren", sagte Arron Fu, Vizepräsident der UniPrint Softwareentwicklung bei UniPrint. "Wir freuen uns ein neues Mitglied in unserem Management-Team und eine Unterstützung unseres britischen Zentrums begrüssen zu dürfen. Chris verfügt über die Erfahrung und Expertise, um UniPrint's Expansion in den Druck-Virtualisierung in die richtige Richtung zu steuern und den Druck-Absatzmärkte als Grossunternehmen Spieler zu managen."

"Wenn Unternehmen nach neuen Wegen, um Kosten zu reduzieren suchen, können sie erkennen, dass sie grosse Vorteile durch die Vereinfachung ihrer Drucker Handhabung und umfassende Virtualisierungs-Lösungen in diesem Bereich erreichen", fügte Herr Hathway zu. "Durch die Bereitstellung von globalen Lösungen, das präzise und stabile Drucken über unsere patentierte universellen Druckertreiber zu ermöglichen, hat UniPrint die Kopfschmerzen, die mit Druckertreiber Unverträglichkeit kommen, eliminiert und eröffnete den geleiteten Satzspiegel für neue Möglichkeiten und mehr Effizienz."

Der Ausbau der Niederlassung in Grossbritannien ereignet sich nur wenige Wochen nachdem UniPrint die Markteinführung von UniPrint Infinity [http://www.uniprint.net/product-infinity.aspx] angekündigt hat, die branchenweit erste Druckerherstellerunabhängigen Drucklösung für überall, jederzeit und jedem Gerät sichere Zug-Druck anbietet. Anfragen an die Grossbritannien UniPrint Niederlassung kann an uksales @ uniprint.net oder +44(0)2033-718179 gerichtet werden.

Über UniPrint

UniPrint, ein Geschäftsbereich von GFI Business Solutions Inc., ist ein anerkannter Marktführer im Bereich Druck-Virtualisierung.

Der neueste Lösungskonzept in UniPrint preisgekrönter Produktlinie ist UniPrint Infinity, die branchenweit erste wirklich sichere unternehmensweite Lösung für jedes EDV Umfeld. Aktiviert überall, jederzeit, für jedes Gerät, sicheren Zug-Druck, UniPrint Infinity kommt mit einem bewährten ROI und einer virtuellen Druckschleifen Technologie.

Die patentierte, preisgekrönte UniPrint Serie 7, bietet eine umfassende Palette von Software-basierten Lösungen für alle Server-und Kundenplattformen an. UniPrint ersetzt alle Hersteller-Druckertreiber mit einem einzigen PDF-Generator, der zur Förderung schnellerem, effizienterem Drucken beihilft und Organisationen die Produktivität und Rentabilität der Investitionen zu verbessern. Für weitere Informationen über UniPrint, besuchen Sie bitte http://www.uniprint.net.

UniPrint Infinity, UniPrint Server, Terminal Server Edition UniPrint, UniPrint Gateway Edition, UniPrint Gateway Terminal Server Edition, UniPrint VDI Edition und UniPrint Host Edition sind UniPrint Marken. Alle anderen Warenzeichen und eingetragenen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Rückfragen & Kontakt:

Steph Johnson, +1-646-274-1348 oder Kathrine Dela,

+1-646-792-2376, Aspectus PR, uniprint @ aspectuspr.com