Nationalrat - Matznetter: Neues Gesetz eröffnet Berufsstand des Bilanzbuchhalters deutlich mehr Möglichkeiten

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Wirtschaftssprecher Christoph Matznetter begrüßt die Erweiterung der Berufsrechte für Bilanzbuchhalterinnen und Bilanzbuchhalter. "Der Berufsstand erhält dadurch deutlich mehr Möglichkeiten", unterstrich Matznetter heute, Mittwoch, im Nationalrat. Unverständlich ist für Matznetter daher die zum Teil heftige Kritik an dem Gesetzesvorschlag.****

Die Gesetzesänderungen betreffen unter anderem die Erhöhung der Bilanzierungsgrenzen bis zur Höhe von kleinen Kapitalgesellschaften (Bilanzsumme bis 4,84 Millionen Euro/Umsatzsumme bis 9,68 Millionen Euro). "Der Umsatz eines Unternehmens alleine sagt viel zu wenig über die Anforderungen an den Bilanzbuchhalter aus", so Matznetter. Daher gebe es künftig drei Größenklassen. "In der niedrigsten Klasse sind die Anforderungen geringer. Das entspricht dem europäischen Recht", erläuterte Matznetter.

"Wir haben hier viele Verbesserungen erreicht", betonte der SPÖ-Wirtschaftssprecher, der daher keinerlei Verständnis hat für Kritiker dieser Erweiterung und die "Flut an E-Mailzusendungen mit dem Vorwurf, dass nicht alle Forderungen im Gesetz umgesetzt wurden."

In dem Antrag, der von den Vertretern der beiden Regierungsparteien gemeinsam eingebracht wurde, wird auch eine Verbesserung in der Gewerbeordnung festgeschrieben und betrifft den Beruf der Zahntechniker. "Wir haben die besten Zahntechniker in ganz Europa", unterstrich der Wirtschaftssprecher. Künftig dürfen Zahntechnikermeister im Einzelfall - im Auftrag des Zahnarztes -direkt die notwendigen Reparaturen oder Änderungen beim Patienten vornehmen. "Damit profitieren auch die Patienten direkt von der guten Ausbildung unserer Zahntechniker", so Matznetter. (Schluss) sc

