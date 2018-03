EANS-Adhoc: LifeWatch gibt für das erste Quartal 2012 zwei wichtige Vertragsabschlüsse bekannt (mit Dokument)

28.03.2012

Neuhausen am Rheinfall / Schweiz - LifeWatch AG (SIX Swiss Exchange:LIFE), der führende Anbieter für drahtlose Herzüberwachungen in den USA, gibt heute den Abschluss von zwei wichtigen Verträgen im ersten Quartal 2012 bekannt. Das Unternehmen konnte zum einen mit Prime/NAMM einen Vertrag für seine drahtlosen Herzüberwachungen abschliessen und zum anderen mit Dimension Health PPO einen Vertrag für die NiteWatch Schlafanalyse zuhause.

Die Akzeptanz für die Herzfernüberwachungen von LifeWatch erlebt in Kalifornien einen rasanten Zuwachs. Zu den wichtigsten in 2011 geschlossenen Verträgen gehören die Vereinbarungen mit Blue Shield of California und dem Heritage Provider Network aus Südkalifornien. Der Vertrag mit PrimeCare von North American Medical Management, California, Inc. (NAMM) beinhaltet alle Herzüberwachungen inklusive der ACT-Leistungen. NAMM entwickelt und verwaltet in Kalifornien so genannte Versorgernetzwerke aus niedergelassenen Ärzten und anderen Kliniken und beliefert diese mit einer grossen Bandbreite von Managed Care-Leistungen. Das NAMM-Netzwerk umfasst 600 auf die medizinische Grundversorgung spezialisierte Ärzte, 1'200 Fachärzte und arbeitet nur mit den besten Spitälern in den jeweiligen Märkten zusammen. Gesamthaft betreut NAMM 205'000 versicherte Leben.

Den anderen Vertrag hat LifeWatch für seine NiteWatch Schlafanalyse zuhause mit der Dimension Health PPO (Preferred Provider Organization), einem von Floridas grössten Netzwerken für bevorzugte Versorger, abgeschlossen. Die Dimension Health-Spitäler haben seit 1985 ein qualitativ hoch stehendes, kosteneffizientes und auf Kommunen beruhendes Netzwerk aufgebaut, das Versicherungen, Arbeitgeber, Gewerkschaften und Regierungen dazu nutzen, um ihre Mitarbeiter mit bezuschussten Gesundheitsprogrammen zu versorgen. Heute betreut Dimension Health PPO ungefähr 400'000 Krankenversicherte.

Der Vertrag mit Dimension Health PPO markiert einen wachsenden Trend in der US-amerikanischen Gesundheitsindustrie. Gegenwärtig werden noch 80 % der diagnostischen Tests für das Obstruktive Schlafapnoe-Syndrom (OSAS) in teuren Schlaflabors durchgeführt und die verbleibenden 20 % zuhause. Zu Beginn des Jahres 2012 hat Kaiser Health News (eine Non-Profit Nachrichtenagentur für gut recherchierte Neuigkeiten im US-amerikanischen Gesundheitswesen und in der -politik) in einer Studie die steigenden Kosten für die Diagnose von OSAS mit einem übermässigen Gebrauch der Schlaflabors in Verbindung gebracht. Da jetzt immer mehr Krankenversicherungen wie Dimension Health die Kostenvorteile der Schlafanalyse zuhause zur Diagnose von OSAS erkennen, wird es im US-Gesundheitsmarkt vermutlich zu einem Paradigmawechsel kommen - weg von den Schlaflabors und hin zu den weniger teuren, weil nicht betreuten Schlafanalysen zuhause. Die grossen Krankenversicherungen unterstützen diesen Paradigmawechsel mit zusätzlichen wirtschaftlichen Anreizen.

"Wir sind erfreut über die dauerhafte Wertschätzung unseres anspruchsvollsten Service durch unsere Kunden aus dem sehr fordernden kalifornischen Markt. Die Akzeptanz für unsere Herzüberwachungsleistungen nimmt rasant zu und ist zu einem grossen Teil unserem Call Center in San Francisco zu verdanken," stellt Dr. Yacov Geva, Verwaltungsratspräsident und CEO der LifeWatch AG, fest. "Und mit Dimension Health haben wir einen wichtigen Versicherungsträger in Florida von unserer NiteWatch Schlafanalyse zuhause überzeugen können. Wir sind sicher, dass weitere private Krankenversicherungen dieser Entwicklung folgen werden."

Zu LifeWatch AG:

LifeWatch AG, mit Hauptsitz in Neuhausen am Rheinfall und Kotierung an der SIX Swiss Exchange (LIFE) in der Schweiz, ist der führende Anbieter moderner Telemedizinsysteme und Überwachungsdienstleistungen (Monitoring Services) für Personengruppen, die von Hochrisikopatienten und chronisch Kranken bis zu normalen Konsumenten von Gesundheits- und Wellnessprodukten reichen. LifeWatch verfügt über Niederlassungen in den USA, den Niederlanden, Japan, Grossbritannien, der Schweiz und in Israel. LifeWatch AG ist die Muttergesellschaft von LifeWatch Services, Inc., einem Unternehmen für Überwachungsdienstleistungen insbesondere bei Herzerkrankungen - Cardiac Monitoring Services - und Hersteller von Telekardiologie-Produkten. LifeWatch führt unter dem Markenname NiteWatch eines neues Programm zur Schlafanalyse für zu Hause für Patienten mit Obstruktivem Schlafapnoe-Syndrom ein. Für weitere Informationen siehe www.lifewatch.com.

This press release includes forward-looking statements. All statements other than statements of historical facts contained in this press release, including statements regarding future results of operations and financial position, business strategy and plans and objectives for future operations, are forward-looking statements. The words "believe," "may," "will," "estimate," "continue,""anticipate," "intend," "expect" and similar expressions are intended to identify forward-looking statements. LifeWatch AG has based these forward-looking statements largely on current expectations and projections about future events and financial trends that it believes may affect the financial condition, results of operations, business strategy, short term and long term business operations and objectives, and financial needs. These forward-looking statements are subject to a number of risks, uncertainties and assumptions. In light of these risks, uncertainties and assumptions, the forward-looking events and circumstances described may not occur and actual results could differ materially and adversely from those anticipated or implied in the forward-looking statements. All forward-looking statements are based only on data available to LifeWatch AG at the time of the issue of this press release. LifeWatch AG does not undertake any obligation to update any forward-looking statements contained in this press release as a result of new information, future events or otherwise.

THIS PRESS RELEASE IS NOT BEING ISSUED IN THE UNITED STATES OF AMERICA AND SHOULD NOT BE DISTRIBUTED TO UNITED STATES PERSONS OR PUBLICATIONS WITH A GENERAL CIRCULATION IN THE UNITED STATES. THIS PRESS RELEASE DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OF SECURITIES OF LIFEWATCH AG OR ANY OF ITS SUBSIDIARIES FOR SALE IN THE UNITED STATES OR AN INVITATION TO SUBSCRIBE FOR OR PURCHASE ANY SECURITIES OF LIFEWATCH AG OR ITS SUBSIDIARIES IN THE UNITED STATES. IN ADDITION, THE SECURITIES OF LIFEWATCH AG AND ITS SUBSIDIARIES HAVE NOT BEEN REGISTERED UNDER THE UNITED STATES SECURITIES LAWS AND MAY NOT BE OFFERED, SOLD OR DELIVERED WITHIN THE UNITED STATES OR TO U.S. PERSONS ABSENT REGISTRATION UNDER OR AN APPLICABLE EXEMPTION FROM THE REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE UNITED STATES SECURITIES LAWS. ANY PUBLIC OFFERING OF SECURITIES TO BE MADE IN THE UNITED STATES WILL BE MADE BY MEANS OF A PROSPECTUS THAT MAY BE OBTAINED FROM LIFEWATCH AG OR ITS SUBSIDIARIES, AS APPLICABLE, AND WILL CONTAIN DETAILED INFORMATION ABOUT THE ISSUER AND ITS MANAGEMENT AS WELL AS FINANCIAL STATEMENTS OF THE ISSUER.

Emittent: LifeWatch AG Rundbuckstrasse 6 CH-8212 Neuhausen am Rheinfall Telefon: +41 52 632 00 50 FAX: +41 52 632 00 51 Email: users @ lifewatch.com WWW: www.lifewatch.com Branche: Gesundheitsdienste ISIN: CH0012815459 Indizes: SPI, SPIEX Börsen: Freiverkehr: Berlin, Open Market (Freiverkehr) / XETRA: Frankfurt, Main Standard: SIX Swiss Exchange Sprache: Deutsch

