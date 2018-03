Zeitreise durch die Geschichte des Landesparlaments

Vorarlberger Landtag präsentierte Biografien aller Abgeordneten seit 1861

Bregenz (OTS/VLK) - Das 150-Jahre-Jubiläum des Vorarlberger Landtags im Jahr 2011 wurde zum Anlass genommen, die Biografien aller Landtagsabgeordneten von 1861 - 2011 wissenschaftlich fundiert aufarbeiten zu lassen und in digitaler Formung verfügbar zu machen. "Entstanden ist ein interessanter Einblick in die Lebensgeschichte von fast 500 Persönlichkeiten, die durch ihr politisches Handeln die Geschichte des Landes Vorarlberg wesentlich mitbestimmt haben", sagte Landtagspräsidentin Bernadette Mennel bei der Präsentation am Mittwoch, 28. März 2012.

Mit der Arbeit betraut waren der Lustenauer Historiker Walter Zirker und Cornelia Albertani vom Vorarlberger Landesarchiv in Kooperation mit der Wissenschaftsabteilung des Landes und der Landtagsdirektion. Die Aufarbeitung und Zusammenstellung aller Biografien gibt Auskunft über die personelle Zusammensetzung des Landesparlaments in den letzten 150 Jahren und erlaubt damit auch gesellschaftspolitische Rückschlüsse auf die jeweilige Zeit.

"Wir haben uns für eine rein digitale Aufarbeitung und Darstellung entschieden, weil das Projekt ja nicht abgeschlossen ist und fortlaufend durch Nachträge ergänzt wird", erläuterte LTP Mennel. Die Biografien sind auf www.vorarlberg.at/landtag im Landtags-Informationssystem (Recherche) abrufbar und können als pdf-Dokumente heruntergeladen werden.

In seiner Präsentation zeigte Walter Zirker die Wechselwirkung von Kommunal- und Landespolitik auf. Er informierte über berufliche Hintergründe von Landespolitikern, die Entwicklung des Frauenanteils seit 1959, als erstmals zwei weibliche Abgeordnete in den Landtag einzogen, und über den Versuch, mit den Biografien auch eine Darstellung des politischen und sozialen Lebens vorzunehmen. "Wir wollten der politischen Institution Landtag ein Gesicht geben, zusammengesetzt aus den vielen Lebensbeschreibungen der Abgeordneten. Es sollte ein lebendiges Bild der Mitglieder dieses Landtages und der durch sie repräsentierten Gesellschaft entstehen." Dieses Bild untermalte Zirker mit Zitaten aus Landtagssitzungen und ließ dadurch auch die Abgeordneten selbst zu Wort kommen.

Landtagsdirektor Peter Bußjäger bereicherte die Präsentation mit Streiflichtern auf denkwürdige Begebenheiten und markante Persönlichkeiten der Landespolitik der vergangenen 150 Jahre.

