PromaxBDA Europe Awards: Universal Networks International Germany gewinnt zweimal Gold und einmal Silber mit 13TH STREET Universal, dem Sender für Thrill & Crime

München/Barcelona (ots) -

- Gold für 13TH STREET Universals Relaunch-Kampagne in der Kategorie "Most Innovative Cross-Platform Promotion"

- Gold für das Real Life Game "THE WITNESS" (Teil der 13TH STREET Universal Relaunch- Kampagne) in Kategorie "Best Interactive App"

- Silber für den On Air-Trailer "Weiße Hainachten" in der Kategorie

"Best Movie On TV Promotion"

Als einziger deutscher Pay TV-Betreiber wurde Universal Networks International Germany gestern Abend bei den diesjährigen PromaxBDA Europe Awards ausgezeichnet: Für den Sender 13TH STREET Universal gab es drei Mal Edelmetall. Die PromaxBDA Europe Awards gelten als die höchste Auszeichnung für Kreativität in den Bereichen Marketing & Promotion sowie Design in Europa.

13TH STREET Universal, der Sender für Thrill & Crime, erhielt zwei Mal die höchste Auszeichnung für seine Relaunch-Kampagne. Unter dem Motto "Andere haben Zuschauer. Wir haben Augenzeugen" präsentierte Universal Networks International Germany in Zusammenarbeit mit den Kommunikationsexperten Jung von Matt/Spree im Frühjahr 2011 eine integrierte 360° Kampagne zum Senderrelaunch, deren Kernstück "THE WITNESS", ein interaktives Real Life Game mit eigens programmierter Smartphone App war. Die Juroren quittierten die Innovativität der Kampagne und des Games mit Gold in den Kategorien "Most Innovative Cross-Platform Promotion" und "Best Interactive App".

Zudem wurde der On Air-Trailer zur 13TH STREET Universal Sonderprogrammierung "Weiße Hainachten" mit dem Silber Award in der Kategorie "Best Movie On TV Promotion" geehrt.

Als Universal Networks International Germany steuert NBC Universal Global Networks Deutschland GmbH mit seinen Sendermarken 13TH STREET Universal (13thstreet.de) und Syfy (syfy.de) die Pay-TV-Aktivitäten von Universal Networks International im deutschsprachigen Raum. Im Joint Venture The History Channel (Germany) GmbH & Co. KG zwischen A&E Television Networks und NBC UNIVERSAL Global Networks Deutschland GmbH werden zudem die Pay-TV-Sender HISTORY und THE BIOGRAPHY CHANNEL sowie HISTORY HD betrieben und vermarktet.

Rückfragen & Kontakt:

Universal Networks Deutschland

Shoshannah Peter

Press & PR Manager 13TH STREET Universal und Syfy

shoshannah.peter @ nbcuni.com