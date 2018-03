unit-IT Info Day mit News und Updates

Linz (OTS) - Innovative SAP-Anwendungen, IT-Trends wie Zero eMail

in der Praxis, Cloud Benchmarking & Private Cloud, Datensicherheit & virtuelles Infrastruktur-Management sowie Mobility/RFID-Praxislösungen sind die interessanten Themen am unit-IT Info Day in Linz.

3. Mai 2012 - 13.00 bis 18.00 Uhr // danach Get-Together // im Wissensturm Linz // 4020 Linz, Kärntnerstraße 26 (VHS-Stadtbibliothek), 15. Stock // Programm & Details:

www.unit-it.at/Veranstaltungen // Teilnahme nur mit Anmeldung:

sarah.rechberger@unit-it.at // Anmeldeschluss 26. April 2012

unit-IT - österreichweit führendes SAP-Systemhaus, Competence Center für mobile IT-Lösungen und IT-Mittelstandsoutsourcer mit eigenem Hochverfügbarkeits-Rechenzentrum in Ranshofen in Oberösterreich - organisiert am 3. Mai 2012 im Wissensturm Linz mit Beginn 13.30 Uhr (Registrierung und Welcome ab 13 Uhr) wieder seinen komprimierten Info Day für Kunden und Interessenten als Informations-Update zu neuen SAP-Anwendungen, IT-Innovationen und Trends wie Zero eMail in der Praxis, Cloud Benchmarking & Private Cloud, Datensicherheit & virtuelles Infrastruktur-Management sowie Mobility/RFID-Praxislösungen.

Nach der Begrüßung durch den Geschäftsführer Karl-Heinz Täubel von unit-IT und durch Generaldirektor Dr. Hanns-Thomas Kopf, LLM., Geschäftsführer CEE Atos IT Solutions and Services GmbH, Mehrheitseigentümer von unit-IT, findet der Keynote-Vortrag zum Thema "Innovationen und Zero eMail" statt. Danach runden insgesamt sieben Vorträge den informativen Nachmittag ab. Zwei Kaffeepausen und das "Get Together" ab 18 Uhr bieten ausreichend Gelegenheit zum Netzwerken.

Karl-Heinz Täubel, Geschäftsführer von unit-IT: "Am Info Day geben wir unseren Kunden und Interessenten Ideen zur Optimierung bestehender Lösungen und Anregungen und Informationen zu neuen Produkten in komprimierter und anregender Form. Wie immer werden sich auch wieder viele interessante Gespräche und genug Zeit zum Netzwerken und Kontakten ergeben, das ist uns sehr wichtig."

Kurzprofil unit-IT Dienstleistungs GmbH & Co KG

unit-IT ist das österreichweit führende SAP-Systemhaus, Competence Center für mobile IT-Lösungen und IT-Mittelstandsoutsourcer. Der Spezialist für integrierte und hoch performante IT-Lösungen bietet von der Konzeption über die Realisierung bis hin zum Betrieb professionelle IT-Gesamtlösungen für qualitätsbewusste Fertigungsbetriebe. Mit schlanken SAP-Branchenlösungen ("SAP Business All-In-One") und standardisierten mobilen Logistiklösungen konnte sich unit-IT eine Top-Position als Industrie-IT-Partner erarbeiten. Als Spezialist für Supply Chain Management verfügt unit-IT über einzigartiges Know-how in der Umsetzung von IT-Lösungen für die Industrie, den Großhandel und die Logistik. Heute betreut unit-IT mehr als 80 SAP-Kunden dauerhaft und servisiert mehr als 30 renommierte Outsourcing-Kunden im eigenen oberösterreichischen Hochverfügbarkeits-Rechenzentrum in Ranshofen.

Pressefoto:

Link www.unit-it.at/Download

Rückfragen & Kontakt:

Sarah Rechberger, unit-IT Dienstleistungs GmbH & Co KG

Salzburger Straße 287, 4030 Linz

eMail: sarah.rechberger @ unit-it.at

Tel.: +43 (0) 50618 65906

Mobil: +43 (0)664-618-0406

www.unit-it.at oder



Stefanie Hiesberger, Marketing-Communication

eMail: stefanie @ hiesberger.at

Tel.: +43 (0) 1 667 26 63