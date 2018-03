Das globale Halbleiter-Unternehmen ZMDI erweitert sein Produktportfolio für intelligente Stromverwaltung mit zwei neuen, einfach zu handhabenden, einphasigen, digitalen Point-of-Load (POL)-Geräten zur schnellen Entwicklung intelligenter Stromverwaltungsl

Dresden, Deutschland (ots/PRNewswire) - ZMD AG (ZMDI), ein Halbleiter-Unternehmen mit Hauptsitz in Dresden, das auf die Ermöglichung energieeffizienter Lösungen spezialisiert ist, gab heute die Markteinführung von zwei neuen Produkten bekannt: ZSPM1000ZA1R und ZSPM9010ZA1R. ZMDI, ein globaler Zulieferer von analogen und Mixed-Signal-Lösungen für Automobil-, Industrie-, Medizin- und Informationstechnologie und Verbraucheranwendungen, erweitert sein Portfolio für intelligente Stromverwaltung (Smart Power Management), um für zusätzliche Anwendungen für nicht-isolierte DC/DC POL-Anschlüsse verfügbar zu sein. Der ZSPM1000ZA1R funktioniert als synchroner Abwärtswandler in einphasiger Ein-Schienen-Konfiguration mit einem erweiterten Betriebstemperaturbereich von -40degree(s) bis +125degree(s)C. Zusätzlich dazu bietet ZMDI nun den ZSPM9010ZA1R an, ein DrMOS-Gerät, das ein ultrakompakter MOSFET mit integriertem Leistungsstufentreiber ist. Zusammen mit der kompatiblen ZSPM90xx DrMOS-Produktfamilie von ZMDI ermöglicht der ZSPM1000ZA1R komplett digitale POL-Lösungen für räumlich beschränkte Anwendungen sowie Hochleistungsanwendungen, wie etwa Server, Speichereinheiten, Prozessoren und FPGA-Boards, und andere.

"ZMDI ist weltweit als Zulieferer innovativer und energieeffizienter Halbleiter bekannt. Mit dieser Erweiterung unseres Produktportfolios bieten wir unseren Kunden richtungsweisende und einfach zu handhabende POL-Geräte für die schnelle Entwicklung intelligenter Stromverwaltungslösungen", erklärt Bernhard Huber, Business Line Manager für Standardkomponenten bei ZMDI. "Im Vergleich mit konventionellen, analogen Lösungen ermöglicht die digitale Kommunikation enorme Energieersparnisse und Wärmemanagementvorteile durch Integration auf Systemebene. Mit unserem Pink Power Designer(TM), einem branchenführenden Design-Optimierer, können wir Ingenieure dabei unterstützen, designbedingte Kompromisse wie Kosten, Grösse und Effizienz auszugleichen, was bei der schnellen Identifizierung der optimalen POL-Lösung hilft."

Leistung: Der ZSPM1000ZA1R bietet die beste Ausgleichsleistung seiner Klasse durch die Tru-Sample(TM)-Technologie von ZTMI, bei einem erweiterten Betriebstemperaturbereich von -40degree(s) bis +125 degree(s)C. Die State-Law(TM )-Technik von ZTMI stellt gleichzeitig ein gutes Fliessgleichgewicht sicher.

Optimierung: Der ZSPM9010ZA1R DrMOS ist zur Verwendung mit der ZSPM1000-Digitalcontroller-Produktfamilie für nicht-isolierte POL-Anschlüsse optimiert.

Gehäuse: Der digitale ZSPM1000ZA1R-POL-Controller-IC wird im kleinsten derzeit verfügbaren Standardgehäuse geliefert: einem 24-Pin-QFN-Gehäuse (4mm x 4mm). Der ZSPM9010ZA1R wird in einem ähnlichen ultra-kompakten 40-Pin-PQFN-Gehäuse (6mm x 6mm) geliefert und bietet eine 72%ige Platzersparnis im Vergleich zu konventionellen diskreten Lösungen.

Benutzerfreundlich: Der PC-basierte ZMDI Pink Power Designer(TM) bietet eine benutzerfreundliche und einfach zu handhabende Benutzeroberfläche für das Gerät zur Kommunikation und Konfiguration. Er führt den Benutzer durch das Design des digitalen Kompensators und bietet intuitive Konfigurationsmethoden für zusätzliche Funktionen, wie etwa Schutz und Ablaufplanung.

Verfügbarkeit und Preis: Der ZSPM1000ZA1R-Controller und der ZSPM9010ZA1R DrMOS werden bereits hergestellt. Die kompletten Werkzeuge ZSPM8000 Evaluation Kit und der PC-basierte Pink Power Designer(TM) sind bei ZMDI erhältlich. Für 10.000 Stück beträgt der Preis für jeden Chipsatz 2,52 Euro oder 3,64 US-Dollar.

Über ZMDI

Die Zent rum Mikroelektronik Dresden AG (ZMDI) [http://www.zmdi.com] ist ein globaler Zulieferer von analogen und Mixed-Signal-Lösungen für Automobil-, Industrie-, Medizin- und Informationstechnologie und Verbraucheranwendungen. Diese Lösungen ermöglichen unseren Kunden die Erzeugung der energieeffizientesten Produkte in den Bereichen Stromverwaltung, Beleuchtung und Sensoren. Seit mehr als 50 Jahren hat ZMDI seinen globalen Hauptsitz in Dresden, Deutschland. Mit mehr als 300 Mitarbeitern weltweit ist ZMDI mit Verkaufsbüros und Designzentren in Deutschland, Italien, Bulgarien, Frankreich, Grossbritannien, Japan, Korea, Taiwan und den Vereinigten Staaten für seine Kunden da. Erfahren Sie mehr unter http://www.zmdi.com.

Daniel Aitken, Globaler Marketing- und Kommunikationsdirektor ZMDI, T +1-514-831-6722, daniel.aitken @ zmdi.com

