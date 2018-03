ÖGB-Landesspitze tauschte sich mit LH Markus Wallner aus

Konstruktives und partnerschaftliches Gespräch im Vorarlberger Landhaus in Bregenz

Bregenz (OTS/VLK) - Durch seine engagierte Arbeit trage der ÖGB Vorarlberg maßgeblich zur hohen Solidarität und zum gelebten Miteinander im Land bei, betonte Landeshauptmann Markus Wallner am Mittwoch (28. März) beim Besuch der ÖGB-Landesspitze im Landhaus. Im gemeinsamen Gespräch wurden unterschiedliche aktuelle Fragen thematisiert. Wallner verwies dabei auch auf die Rolle des ÖGB Vorarlberg in der Krise: "In Partnerschaft ist es gelungen, die schwierige Phase flexibel und mit konstruktiven Lösungen zu entschärfen".

