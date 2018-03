ORF Ö1-Mittagsjournal 12.00 h

ORF Funkhaus Wien (OTS) - =

Mittagsjournal / Mittwoch, 28.Mär 2012

12:00.00

OT Opener Faymann

OT Opener Strache

Wetter - Daniel Zeinlinger

Nationalrat beschließt Sparpaket - Andreas Jölli

Landeshauptleute zur Jagd etc. - Monika Feldner-Zimmermann Korruptionsexperten zu Parteien-Finanzierung - Klaus Webhofer Westbahn-Mitarbeiter zu ÖBB-Inseraten - Stefan Kappacher RH-Prüfberichte - Wolfgang Werth

Syrien - was tut sich ? - Elisabeth Manas

Frankreich: Sarkozy wieder in der Wählergunst zurück -

Hans Woller

NL: Kindesmißbrauch kath. Kirche - Sabine Schuster

China: Details und Gerüchte nach Bürgermeister-Absetzung -

Jörg Winter

Factbox Bank Austria - Michael Csoklich

Bank Austria Ergebnis 2011 - Manuel Marold

Jahresbericht 2011 Menschenrechtsbeirat - Barbara Gansfuss

PK Mikl-Leitner zu Drogenkriminalität - Barbara Reichmann Unicef-Studie zu psychologischen Problemen abgeschobener Jugendlicher - Barbara Daser

Fortsetzung Hypo-Prozess - Christoph Glantschnig

Film: Die Summe meiner Teile - Arnold Schnötzinger

Wetter - Daniel Zeinlinger

Nachrichten - Susanne Krischke

Englische Nachrichten - Joanna King

Französische Nachrichten - Elisabeth Kerrvarec

Moderation: Eva Haslinger

Regie: Hubert Arnim-Ellissen

Produktion: Annette Perponcher

Rückfragen & Kontakt:

ORF Ö1-Journal-Produktion