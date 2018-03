Wien: Hohe Auszeichnung für Caritas und Diakonie

Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien an Caritasdirektor Landau und Diakoniedirektor Chalupka

Wien, 28.03.12 (KAP) Caritasdirektor Michael Landau und Diakoniedirektor Michael Chalupka sind mit dem Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien ausgezeichnet worden. Wiens Bürgermeister Michael Häupl würdigte bei der Verleihung am Mittwochvormittag im Rathaus, dass Caritas und Diakonie in vielen Bereichen einen unverzichtbaren Beitrag für die Menschen in der Bundeshauptstadt leisten würden. Neben ihren sozialen Leistungen stünden die beiden kirchliche Organisationen auch für eine "Haltung des Miteinanders". Er sei auch dankbar dafür, so Häupl, dass Caritas und Diakonie immer wieder die Stimme erheben, um gegen Aufhetzung von Menschen aufzutreten.

Caritasdirektor Landau mahnte in seiner Dankesrede, dass der Sozialstaat kein "beliebig verschlankbares Anhängsel zur Wirtschaft" sei, "sondern ein notwendiger Ausdruck für die Würde des Menschen, eine Investition in den sozialen Zusammenhalt, in den sozialen Frieden". Eine reine Spardebatte angesichts der gegenwärtigen Wirtschaftskrise greife zu kurz: "Es geht zuerst und zuletzt um die Frage der Ziele, der Prioritäten, des Menschenbilds und daher um die Erfordernisse von Fairness und Gerechtigkeit. Ich hoffe, dass Wien das auch in Zukunft leben und deutlich machen wird."

Als besonders dringlich erachtete der Caritasdirektor Zukunftsperspektiven für Kinder und Jugendliche und neue Visionen in der Politik. "Aus meiner Sicht braucht es dringend so etwas wie eine Repolitisierung der Politik, gerade angesichts der Skandale und des Nicht-mehr-Glaubens an demokratisch gewählte Volksvertreter", so Landau wörtlich.

Diakoniedirektor Chalupka sah die Hauptaufgabe seiner Organisation darin, "dort modellhaft Projekte zu realisieren", wo es soziale und gesellschaftliche Lücken gibt. Das sei beispielsweise mit dem sozialmedizinischen Zentrum "Amber-Med" der Fall, wo nicht versicherte Personen medizinisch betreut sind.

