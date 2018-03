KO Waldhäusl: Sobotka bestätigt wieder Verscherbeln von Familiensilber!

Aktuelle VP-Finanzpolitik führt NÖ in sicheren Landesbankrott

St. Pölten (OTS) - "Sobotka hat in seiner heutigen Pressekonferenz wieder einmal das Verscherbeln von NÖ Familiensilber bestätigt. Das vermeintliche Nulldefizit kann nur durch den Ausverkauf unseres Landesvermögens erreicht werden, wodurch Sobotka und seine schwarzen Parteifreunde NÖ in den sicheren Bankrott führen! Unser Bundesland braucht einen sofortigen Wandel in der Finanzpolitik und sinnvollen Umgang mit Steuergeld, keine gemimten Jubelmeldungen eines VP-Oberpleitiers!", so Waldhäusl zu heutigen Aussagen von LH-Stv. Wolfgang Sobotka

