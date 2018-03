Mobilität mit Sicherheitsplus: Samsung stattet GALAXY Smartphones mit Norton Mobile Security aus

München (ots) - "Galaktischer Schutz": ab sofort sind Samsung GALAXY Smartphones mit der Sicherheitslösung Norton Mobile Security ausgestattet. Samsung Electronics bietet für die Endgeräte weltweit ein 90-Tage-Abonnement der für das Android-Betriebssystem konzipierten Sicherheitslösung. Norton Mobile Security ist in verschiedenen Sprachen verfügbar und wird für GALAXY-Nutzer bei Samsung Apps angeboten (www.samsungsapps.com). Norton Mobile Security kombiniert Funktionen zum Schutz vor Diebstahl mit einer leistungsfähigen Anti-Malware-Ausstattung. Damit kann der Nutzer dem Datenmissbrauch bei Verlust oder Diebstahl seines Geräts sowie dem Download von Schadcode-infizierten Apps und anderen Online-Risiken vorbeugen. Die Lösung beinhaltet folgende Ausstattungsmerkmale:

-Fernortung - zeigt den aktuellen Standort des Smartphones an und ermöglicht damit das Auffinden bei Verlust oder Diebstahl. - Fernsperrung - erlaubt die Fernsperrung des verlorenen oder entwendeten Geräts über das Internet oder per SMS, sodass die darauf befindlichen Daten sicher vor Missbrauch sind. - Fernlöschung - sorgt dafür, dass Daten auf dem verlorenen oder gestohlenen Smartphone per SMS gelöscht werden können. Zudem ist das Gerät automatisch blockiert, wenn die SIM Karte entfernt oder ausgetauscht wird. - Anti-Malware - bietet Schutz vor mobilen Gefahren und scannt sämtliche Dateien und Applikationen, die auf das Gerät heruntergeladen werden. Anti-Malware spürt automatisch potenzielle Risiken auf und entfernt sie - ohne dabei die Leistungsfähigkeit des Telefons einzuschränken. - SD Card Scanning - bietet die Möglichkeit eines automatischen Scans von SD (Secure Digital) Speicherkarten auf eventuelle Risikopotenziale in dem Moment, wo die Karte ins Gerät gesteckt wird. - Automatisches Live Update - lädt automatisch Sicherheits-Updates herunter und installiert sie auf dem Gerät - So sind alle Funktionen stets auf dem neuesten Stand. Sollte dabei ein Roaming-Service genutzt werden, wird dies erkannt und kein Update durchgeführt. Teure Gebühren werden dadurch vermieden.

Norton Mobile Security kann direkt aus der Utility-Kategorie in Samsung Apps heruntergeladen werden. User finden die Sicherheits-App auch per Stichwort bei Samsung Apps unter Eingabe von 'Norton Mobile Security' in die Suchfunktion. Die Lösung unterstützt alle Samsung GALAXY Smartphones einschließlich der Modelle Galaxy S2 LTE, Galaxy S2 und Galaxy Neo sowie Galaxy S Hoppin und Galaxy A. Die App ist in insgesamt neun Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch, Koreanisch sowie in vereinfachtem Chinesisch und verschiedenen traditionellen Chinesisch-Varianten. Preise (UVP): Der empfohlene Verkaufspreis von Norton Mobile Security für ein Jahr liegt bei 29,99 Euro (Deutschland) und 39,99 CHF (Schweiz).

