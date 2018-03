Berliner Grüne gratulierten Stadt Wien zu Open Data-Initiative

Wien (OTS) - Die Grünen Berlin gratulierten am heutigen "Document Freedom Day" der Stadt Wien in der Österreichischen Botschaft in Berlin mit einer grünen Torte zum beispielhaften Einsatz von Open Data. Der Botschafter der Republik Österreich, Ralph Scheide, nahm die Torte entgegen.

In ihrer Recherche über Best-Practice-Beispiele zu Open Data und Open Government stieß die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Abgeordnetenhaus von Berlin laut eigenen Aussagen "recht schnell auf die Stadt Wien". Wien gehe laut den Berlinern "beispielhaft mit dem Thema Open Government um und sollte viele Nachahmer finden". Dies gelte auch für Berlin.

Das seit Mai 2011 freigeschaltete Open-Data-Portal der Stadt Wien (http://data.wien.gv.at/) enthält umfangreiche Daten aus allen Verwaltungsbereichen und zu vielfältigen Themen. Die Maschinenlesbarkeit der Daten und die systematische Übersicht, in welchen Formaten diese Daten jeweils zur Verfügung stehen, sind aus Sicht der UserInnen besonders sinnvolle Services. Durch die Creative Commons Lizenz ist die Nutzung der Daten zudem standardisiert und vereinfacht.

Der Document Freedom Day

Der Document Freedom Day weist auf die Bedeutung offener Standards hin. An diesem Tag werden weltweit Internetauftritte ausgezeichnet, die offene Standards, insbesondere maschinenlesbare Dokumente, als Regel anbieten. Prinzipiell notwendig für eine solche Auszeichnung ist, dass alle Daten der Preisträger in offenen Dokumentenformaten publiziert werden. Dies ist die Voraussetzung, um Daten im Sinne von OpenData der Allgemeinheit zur Verfügung stellen zu können. Im letzten Jahr wurde so etwa der Internetauftritt der "Tagesschau" ausgezeichnet, da alle Videobeiträge auch in dem offenen Format Ogg Theora angeboten werden. (Schluss) red

