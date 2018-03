Verlängerung der Lebensdauer alternder Felder durch optimierte E&P-Datenbestände, Sicherstellung reibungsloser Arbeitsabläufe und Implementierung robuster Sicherheitsparameter

London (ots/PRNewswire) - Die Verlängerung der produktiven Lebensdauer reifer Felder ist wesentlich, um sicherzustellen, dass Bestände maximiert werden können und über die Zeit ihres Bestehens hinweg die besten Erträge erbringen. Sergey Fokin, Geosciences Data & Information Systems Manager bei Total E&P Russia, wird am E&P Tech: Data Management and Information Access Forum teilnehmen, das vom 19. bis zum 22. Juni 2012 in Aberdeen, Schottland, stattfindet. Am Donnerstag, den 21. Juni 2012, wird er als Referent auftreten und folgenden Vortrag halten: "Die Rolle von Informations- und Datenmanagement bei der Verlängerung der Lebensdauer alternder Felder: Eine Fallstudie beruhend auf Datenmanagementverfahren und Datenflüssen, die für die Anlagenbestände von Total auf den russischen Kharyaga-Feldern implementiert wurden" ("Role of Information and Data Management in Extending the Life of Ageing Fields: A Case Study Based on Data Management Procedure and Data-Flows Implemented for Total's Assets in Russia on the Kharyaga Fields"). Seine Präsentation umfasst folgende Themen:

Wie können aufgrund bestehender Daten mehr Barrels gewonnen werden?

Umsetzung von Datenflüssen zur Verbesserung der Datenqualität und Verringerung von Unsicherheit

Verbindung von Datensets (Reservoir- und unterirdisch) über das gesamte Produktionssystem hinweg

zweckdienliche, praktische Ansätze während der Umsetzung von Datenmanagementtools

Ein beispielloses Panel führender Experten wird auf dem Forum seine eigenen, besten Praktiken vorstellen und dabei einzigartige, wertvolle Erkenntnisse einbringen.

Zum Expertenpanel für 2012 gehören unter anderem:

Paul Nolan, Vertreter des OGP Geomatics Committee, wird "Neueste Entwicklungen bei raumbezogener Integrität von Software für die Geowissenschaft"("An Update on the Geospatial Integrity of Geoscience Software (GIGS)") vorstellen - Datum: Mittwoch 20. Juni 2012

Jill Lewis, Vorsitzender, Technical Standards Committee, Society of Exploration Geophysicists, wird "Eine Einsicht in die geophysischen Austauschformate" ("An Insight In to the Geophysical Exchange Formats") im Stream A, Information and Data Management, vortragen - Datum: Donnerstag 21. Juni 2012

Joel Langill, Leitender Sicherheitsbeauftragter, SCADAhacker, wird eine "Live SCADA Hacking Demonstration" im Stream B, Information Security, geben - Datum: Donnerstag 21. Juni 2012

Eine vollständige Rednerliste und weitere Angaben zur Konferenz finden Sie auf der Internetseite der Veranstaltung unter http://www.eandptechdata.com.

