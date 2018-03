Die neue Version der Milestone Premium Video Management Software ist da

Kopenhagen (ots/PRNewswire) - XProtect(R) Corporate 5 mit XProtect(R) Smart Client 7

wird die Ansicht der Überwachungsvideos verändern

Milestone Systems, das Open-Plattform-Unternehmen für IP-Video-Management-Software (VMS), hat XProtect Corporate 5 mit XProtect Smart Client 7 veröffentlicht. XProtect Corporate ist eine hochwertige Software für fortschrittliche, risikoreiche Sicherheitsinstallationen. XProtect Smart Client, das Bedienwerkzeug für sämtliche XProtect VMS, kommt in der aktuellsten Version mit einem neuen, verbesserten Interface daher. Milestone hat darüber hinaus die Veröffentlichung des Milestone Integration Platform Software Development Kits (MIP SDK) 3 für Milestone Solution Partner (MSP) bekanntgegeben, welche Applikationen anbieten, die sich in XProtect(R) integrieren lassen.

XProtect Smart Client ist eine anpassungsfähige, benutzerfreundliche Client-Anwendung für die alltäglichen Abläufe von Überwachungsinstallationen. Das neue, verbesserte Interface erleichtert den Einsatz und die Überwachung von Installationen jeder Grössenordnung, den Zugang zu Liveaufnahmen, die Überprüfung von Sicherheitsvorfällen sowie den Export von Aufnahmen. XProtect Smart Client bietet eine unglaublich effiziente Arbeitsplattform, die für verschiedene Aufgaben und Anwender optimiert werden kann und in insgesamt 26 Sprachen verfügbar ist. Erstmals bietet der XProtect Smart Client auch die Möglichkeit, je nach dem jeweiligen Arbeitsumfeld zwischen hellen oder dunklen Bildschirm-Themen wählen zu können.

Die neue Video-Timeline mit einfacher Navigation und fortschrittlichen Suchwerkzeugen ermöglicht ein noch schnelleres und genaueres Auffinden von Vorkommnissen. Zur Verbesserung der Arbeitsabläufe enthält XProtect Smart Client neue Registerkarten für:

Sequence Explorer - schnelle Suche von Video-Thumbnails

Alarm Manager - visuelle Sofort-Verifikation und Reaktion bei Alarmsignalen

System Monitor - Soforteinblick in die Systemleistung

Ausserdem beinhaltet XProtect Smart Client auch eine neue digitale Signatur, die dafür sorgt, dass nicht autorisierte Personen keinen Zugriff auf sichere Exporte haben und dass jeder unbefugte Eingriff nachvollziehbar ist. Eine Berichtsfunktion ermöglicht ausführliche Konfigurationsergebnisse. All diese neuen Funktionen werden bei der Verwaltung grosser Installationen überaus positiv aufgenommen werden, sowohl von Geschäftspartnern als auch von Endkunden.

XProtect Corporate unterstützt eine unbegrenzte Anzahl von Kameras, Anwendern und Orten und ist jetzt auch mit Support für 64-bit Aufzeichnungsserver erhältlich. Für Systeme, die ein komplettes Situationsbewusstsein und eine minimale Reaktionszeit erfordern, bietet es interaktive, mehrschichtige Abbildungen, die mit Alarmen verknüpft sind. Der eingebaute Support für XProtect(R) Smart Wall ermöglicht einen umfassenden Überblick über die Installationen und eine lückenlose Kontrolle von der Einsatzzentrale aus.

Neu an XProtect Corporate 5 ist auch der Support von Edge Storage mit flexibler Abfrage, welches einen planmässigen oder manuellen Abruf von in der Kamera gespeicherten Video- oder Audiodaten ermöglicht und den Einsatz der Bandbreite optimiert. Darüber hinaus enthält XProtect Corporate 5 auch Remote Camera Connection für eine leichte und sichere Verbindung von ferngesteuerten Kameras über das Internet.

"XProtect Corporate ist die kostengünstigste XProtect VMS-Plattform aller Zeiten", erklärt Christian Bohn, Vizepräsident für Produktmanagement und Marketing bei Milestone Systems. "Die neue Version ermöglicht einen besseren Einsatz von Serverressourcen, Speicherplatz und Netzwerks-Bandbreite als alle bisherigen XProtect-Produkte."

Die Veröffentlichung enthält auch das MIP SDK 3, welches den Milestone Solution Partnern noch mehr Optionen bietet, um ihre Angebote in XProtect zu integrieren. Schon heute bieten MSP hunderte von wertvollen integrierten Lösungen wie zum Beispiel Systeme für Zugangskontrolle, Analyse, Point-of-Sale, Warenwirtschaft (ERP), RFID, Klimaanlagen und viele andere. Jetzt haben MSP die einmalige Chance, die Tab-Funktion des XProtect Smart Clients einzusetzen, um ihre eigene Registerkarte innerhalb des Clients zu erstellen. Dies hilft bei der Vereinfachung von Abläufen, da alle Systeme über ein gemeinsames Interface zugänglich sind.

Download-Links für Bilder:

http://download.milestonesys.com/PR/sc-7

http://download.milestonesys.com/PR/xpco-5

Über Milestone Systems

Milestone Systems wurde 1998 gegründet und ist der weltweite Branchenführer bei Open-Plattform IP-Videomanagement-Software. Die XProtect(R) Plattform bietet eine leistungsfähige, zuverlässige Überwachung, die leicht zu verwalten ist und sich in tausenden von Kundeninstallationen weltweit bewährt hat. XProtect unterstützt die breiteste Auswahl an Netzwerk-Hardware und lässt sich mit anderen Systemen integrieren. Somit bietet es Organisationen mit Videoeinsatz erstklassige Lösungen in puncto Risikoverwaltung, Personenschutz, Gebäudeüberwachung, Prozessoptimierung und Kostenreduzierung. Milestone Software ist über autorisierte und zertifizierte Handelspartner erhältlich. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website http://www.milestonesys.com.

Rückfragen & Kontakt:

Pressekontakt: Courtney Dillon Pedersen, PR & Communications

Manager, Tel.: +45-88-300-330 / +1-503-719-3439