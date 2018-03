Donauinselfest 2012: Rock the Island Contest gestartet

Seit heute sind Bewerbungen für einen Auftritt auf einer von vier Bühnen am Donauinselfest möglich

Wien (OTS/SPW) - Ab heute heißt es wieder Bühne frei für alle MusikerInnen, NewcomerInnen, Coverbands, KünstlerInnen und DJs - denn der 3. "Rock the Island - Contest presented by HEUTE und PULS4", die einzige Möglichkeit, einen der heißbegehrten Bühnenauftritte am Donauinselfest (22. bis 24. Juni 2012) zu gewinnen, hat begonnen. Den SiegerInnen winkt nicht nur der Auftritt auf Europas größtem Open Air Festival bei freiem Eintritt, sondern erstmals auch eine Gage. Die Bewerbung und Voting sind auf www.donauinselfest.at möglich. ****

An den sensationellen Erfolg der letzten Jahre anknüpfend, haben beim Rock the Island-Contest 16 TeilnehmerInnen die einmalige Chance, einen 30minütigen Auftritt auf einer der vier größten und beliebtesten Bühnen am Donauinselfest zu erleben. Anmeldung und Voting erfolgen über die Website www.donauinselfest.at, auf der nicht nur FreundInnen und Familie der Künstler, sondern alle Donauinselfest-Fans mitstimmen können. Von Bühne zu Bühne unterschiedlich, läuft die Votingphase bis Ende Mai 2012. Als letzte Hürde müssen die Besten des Online-Votings noch eine Fachjury überzeugen oder ziehen in die "Final Auditions" ein. Danach steht dem großen Auftritt nichts mehr im Wege.

Preisgeld von bis zu 1.000 Euro Im Vergleich zum Vorjahr winken den GewinnerInnen nicht nur Ruhm und Ehre, sondern auch ein Preisgeld in der Höhe von 1.000 Euro. Sogar die 2.- und 3. Platzierten gehen nicht mit leeren Taschen nach Hause. Hier liegt die Gage bei 500 bzw. 250 Euro.

Die vier Bühnen und ihre Musikgenres Der Rock the Island Contest richtet sich an KünstlerInnen aus den verschiedensten Musik-Genres. Egal ob Indie-Rock, Hip Hop, Pop, Rock oder Club-Music, Solo-KünstlerInnen, Band oder Coverband mit Coversongs. Für folgende Bühnen können sich die TeilnehmerInnen bewerben:

Radio FM4 / Planet.tt Bühne (Alternative/ Independent/ Hip-Hop)

Wien Energie / Radio Wien / Hitradio Ö3 Fest-Bühne (Pop)

Raiffeisen Club / 88,6 Rock-Bühne (Rock)

spark7 / Radio Energy Bühne (Club-Music/ House)

Rückblick 2010 ins Leben gerufen, nahmen bisher 436 Künstler und DJs am Rock the Island Contest teil - davon alleine 211 im vergangenen Jahr. 1.500 Personen fieberten live bei der Final Audition in der Ottakringer Brauerei mit.

Druckfähige Bilder zur honorarfreien redaktionellen Verwendung und Pressematerialen stehen unter https://donauinselfest.at/presse/ zur Verfügung. (Schluss)

