Köstinger: Marktnachteile für landwirtschaftliche Unternehmer ausgleichen

Agrarausschuss im EU-Parlament debattiert die Instrumente der Gemeinsamen Europäischen Agrarpolitik

Brüssel, 28. März 2012 (OTS) "Die Landwirtschaft

braucht nach 2013 verlässliche Rahmenbedingungen und

Instrumente, um die Preissituation stabil zu halten",

fordert Elisabeth Köstinger, ÖVP-Agrarsprecherin im EU-

Parlament, in der gestrigen Debatte des

Landwirtschaftsausschusses über die Gesetzesvorschläge

zur EU-Agrarpolitik (GAP) nach 2013. "Dem steigenden

Kostendruck auf die Betriebe - steigende Rohstoff- und

Energiepreise bei gleichzeitigem Preisdruck auf die

Produkte - muss man weiterhin mit Marktmaßnahmen

begegnen", erklärt Köstinger, die sich klar gegen weitere Deregulierungen im Agrarbereich ausspricht. "Angesichts

der wirtschaftlichen Herausforderungen muss die

gemeinsame Marktordnung im Rahmen der GAP durch

Interventionen sowie öffentliche und private Lagerhaltung

den Betrieben eine Mindeststütze bieten", so Köstinger

und fordert von der Kommission Folgelösungen nach dem

Auslaufen von Milch- und Zuckerquoten. "Man muss die

Konsequenzen, die sich aus dem Auslaufen der Quoten

ergeben, genau analysieren. Die Anpassung an den

Weltmarkt darf nicht auf Kosten der Betriebe gehen", so

Köstinger. ****

"Die instabile Marktlage in manchen

Produktionsbereichen bringt Planungsschwierigkeiten mit

sich. Das verhindert wichtige Investitionen im ländlichen

Raum. Zusätzlich zu den Direktzahlungen müssen die neuen Instrumente der ländlichen Entwicklung solche

Investitionslöcher verhindern", erklärt Köstinger, die

die Förderprogramme der ländlichen Entwicklung für die Europäische Volkspartei verhandelt. "Um Innovationen und Investitionen zu ermöglichen, braucht es einen einfachen

Zugang zu den Mitteln der Fonds und einhaltbare

Spielregeln. Die Programme der ländlichen Entwicklung

müssen den Unternehmergeist der Landwirte weiter stärken,

die Modernisierung der Betriebe vorantreiben und den

Zugang zu Know-How vereinfachen", so Köstinger.

"Viel Potential liegt in neuen und starken

Partnerschaften zwischen landwirtschaftlichen Betrieben

und nachgelagerten Bereichen sowie mit der Wissenschaft.

Dadurch können Innovationen bei Ressourceneffizienz, Lebensmittelsicherheit und Nachhaltigkeit in der landwirtschaftlichen Produktion weiter vorangetrieben

werden", begrüßt Köstinger die diesbezüglichen Vorschläge

zur Gründung von Innovationspartnerschaften im Rahmen der Förderprogramme zur ländlichen Entwicklung. "Die Vielfalt

der Programme der ländlichen Entwicklung ermöglicht

Investitionen, die direkt der regionalen Wirtschaft

zugute kommen", so Köstinger abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Elisabeth Köstinger, MEP, Tel.: +32-2-284-

5211 elisabeth.koestinger @ europarl.europa.eu

Daniel Köster M.A., EVP-Pressedienst, Tel.: +32-487-

384784 daniel.koster @ europarl.europa.eu