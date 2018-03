Messenger Plus! für Skype 1.2 unternimmt den nächsten Schritt zur Revolutionierung von Skype

Montreal (ots/PRNewswire) - Zweiter Release des Messenger Plus! für Skype zeichnet sich durch Video-

und Sprachtransformationseffekte aus; Klingeltöne

Yuna Software, das Unternehmen, welches den Messenger Plus! entwickelt, konzipiert und vertreibt, hat den Messenger Plus! für Skype 1.2, die zweite Version dieses neuen Produkts von den Machern des beliebtesten und renommiertesten Erweiterungspakets für den Windows Live Messenger herausgebracht. Die erste Version des Messenger Plus! für Skype, 1.0 wurde in knapp einem Monat mehr als eine Million Mal herunter geladen. Während die erste Version des Messenger Plus! für Skype sich durch kostenlose Animationen und Aufnahmen von Video- und Sprachanrufen auszeichnet, verfügt die neueste Version über zusätzliche Funktionen wie Spezialeffekte zum Anzeigen von Videos, Sprachwandler, Übersetzungen der Software in mehreren Sprachen und vieles mehr.

Laut Alex Shamash, Mitglied der Geschäftsführung von Yuna Software, "wird der Messenger Plus! für Skype 1.2 die Skype-Software auch weiterhin mit coolen Technologien ergänzen." "Wir konnten innerhalb kürzester Zeit das Originalprodukt mit vielen Zusatzfunktionen ergänzen und hoffen, dass die Skype-Anwender über eine so vielseitige Software, die praxisorientiert, unterhaltsam und absolut kostenlos ist, genauso begeistert sind wie wir."

Besonderes Aussehen

Mit Hilfe der speziellen Videotransformationseffekte des Messenger Plus! können die Skype-Anwender sich jetzt online selbst klonen, Spiegeleffekte erzeugen, ihre Bilder auswölben oder zusammenschrumpfen, die Farben ihrer Videoanzeige verändern, und vieles mehr.

Anderer Klang

Beim Tätigen eines Skype-Anrufs können Sie mit dem Messenger Plus! für Skype Ihre Stimme Verändern oder Verstärken und so alle möglichen Arten von roboterhaften, ausserirdischen und witzigen Klangeffekte zu erzeugen. Sie haben auch die Möglichkeit, Ihre Kontakte anhand von Klingeltönen zu erkennen.

Darstellung von Texten in Ihren Videogesprächen

Diese Version ermöglicht Ihnen die Anzeige eines Textes in Ihren Videogesprächen in Ihrer bevorzugten Schriftart, Farbe und Position.

Messenger Plus! für Skype 1.2 zum Herunterladen

(17 Sprachen):

Für eine vollständige Liste der Funktionen klicken Sie bitte hier.



Messenger Plus! für Windows Live(TM) Messenger zum Herunterladen

(22 Sprachen):

Über den Messenger Plus!

Mit Hilfe seiner Plugins, Skins, Klängen, Emoticons, usw. bietet der Messenger Plus! dem Anwender ein deutlich verbessertes Instant Messenger Erlebnis. Dabei profitieren die Messenger Plus! Anwender mit Hilfe des für Skype verfügbaren Add-Ons von den zahlreichen aufregenden Funktionen dieser Freeware, die bereits seit 2001 den Windows Live(TM) Messenger bereichert. Die Messenger Plus! Marke ist Eigentum von Yuna Software, einem privat geführten Unternehmen mit Sitz in Montreal in Kanada und weiteren Niederlassungen weltweit.

