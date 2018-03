"Sanfter Tourismus vor den Toren Salzburgs"

Die Winterkleidung ist schon weggeräumt? Der Wunsch nach warmen und angenehmen Tagen wächst! Höchste Zeit für die Urlaubsplanung!?

Seeham (TP/OTS) - Das Salzburger Seenland garantiert Erholung pur durch "sanften Tourismus". Wer möchte sich nicht gerne in intakter Natur, abseits von Massentourismus erholen? Sanfter Tourismus ermöglicht, die Natur intensiv zu erleben. Die Dichte an Bio-Bauernhöfen ist im Salzburger Seenland die höchste in ganz Österreich. Die Umwelt ist gleich Lebensraum. In dem lieblichen hügligen Seengebiet im Alpenvorland finden Sie bunte Blumenwiesen und ursprüngliche Heuernte vor.

Von unseren familiär geführten Vermietern werden Sie noch persönlich begrüßt und ins Zimmer geführt. Sie genießen direkte Aufmerksamkeit des Gastgebers.

Ihre Aktivitäten im Freien und bei den beliebten und vielfältigen Ausflugszielen sind nicht getrübt von Menschenschlangen und Massen. Themenwege verbinden Natur mit Information über Geologie und Geschichte zu einem abwechslungsreichen Tagesprogramm im Salzburger Seenland. 26 Wiegeliegen an ausgesuchten Orten mit See- oder Alpenblick laden zum Relaxen ein!

Die Nähe zur Weltstadt Salzburg bietet einen perfekten Kontrast zum beschaulichen Leben im Seenland. Gezielte Sightseeingtipps sind Garant für weitere Highlights.

Einen besonderen Anreiz stellt das Leistungspaket der 53 Inklusiv-Betriebe, wo jeder Gast automatisch die Seenland-Card erhält. Der Vorteil von kostenlosen wie ermäßigten Eintritten schonen das Urlaubsbudget! Angebote für sportlich ambitionierte, kulturell interessierte oder auch gemütlich orientierte Urlauber - für jeden Geschmack ist etwas dabei!

Unsere vier Badeseen zählen zu den wärmsten und saubersten in Salzburg. Eines ist sicher: das See-Erlebnis!

Der Badegast genießt zahlreiche Wassersportaktivtäten oder tankt Energie beim Spazieren, Walken oder Radeln!

Wo Gast und Einheimischer gemeinsam Kulturveranstaltungen und Naturerlebnisse teilen, sind alle im Einklang. Dieses Umfeld im Salzburger Seenland bietet Ihnen die beste Voraussetzung für einen nachhaltigen und erholsamen Urlaub!

