3. UNTERNEHMER-Mobilitäts-Tag am 31.3.2012

UNTERNEHMER-Magazin, Raiffeisen-Leasing, Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (bmvit), ÖAMTC Fahrtechnik

Wien (OTS) - Werfen Sie einen Blick auf die Zukunft der österreichischen Verkehrs- und Infrastruktur, auf politische und wirtschaftliche Leitprojekte, die von den führenden Unternehmen initiiert werden, um den Weg für einen grundlegenden Wandel in der Mobilität unserer Gesellschaft zu ebnen - die Präsentation erfolgt in Form von Vorträgen in der Veranstaltungshalle und die Beratung an den Infoständen.

Spezielle Schwerpunkte im Rahmen der Veranstaltung:

"Erste Serienfahrzeuge mit Elektromotor"

"Business-Limousinen - Ökonomie und Ökologie im Einklang"

"Strom tanken: aktuelle Angebote und Versorgungskonzepte"

Mehr Informationen finden Sie unter: www.uik-mobil.at.

Datum: 31.3.2012, 10:00 - 17:00 Uhr



Ort:

ÖAMTC Fahrtechnikzentrum Teesdorf

Triester Bundesstraße 120, 2524 Teesdorf





