PR-Fotos mediengerecht gestalten / Praxiskurs: Digitalfotografie für Pressestellen

Digitale Fotos sind schnell gemacht, aber nicht jeder "Schnappschuss" eignet sich für die Unternehmenskommunikation. Wie man eine Digitalkamera richtig einsetzt, um ästhetisch und technisch geeignete PR-Fotos selbst zu erstellen, vermittelt Medienberater und Fotojournalist Bernd Beuermann im zweitägigen Praxiskurs "Digitalfotografie in der PR". Das Seminar findet am 16. und 17. April 2012 in Hamburg statt.

Der Referent macht die Teilnehmer mit den technischen Funktionen einer Digitalkamera vertraut. Er schult sie darin, kreative und mediengerechte Bilder zu erstellen. Auf dem Programm stehen auch die mediengerechte Aufbereitung von Bildmaterial (Auflösung, Größe etc.), die Nutzung von Metadaten (IPTC, XMP, EXIF) und Infos zum richtigen Media-Asset-Management (Medienverwaltung).

Durch die kleine Gruppe von maximal 12 Personen und die richtige Mischung aus Theorie und Praxis nehmen alle Teilnehmer fotografisches Know-how für ihren Berufsalltag mit. Neben Übungen zur Porträt- und Gruppenfotografie bietet eine Fotoexkursion durch die Hamburger HafenCity spannende Motive, um die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von PR-Bildern kennenzulernen.

Der Praxiskurs richtet sich an Mitarbeiter in Kommunikationsabteilungen, die eigenes digitales Fotomaterial erstellen, bearbeiten und archivieren müssen und die mit einer Digitalkamera professionell umgehen wollen.

"Praxiskurs: Digitalfotografie für die PR" am 16. und 17. April 2012 in Hamburg

Weitere Informationen zu Inhalt, Referent und Kosten erhalten Interessenten unter: http://www.media-workshop.de/PM/1817/

Über den Referenten:

Bernd Beuermann ist seit 2006 als Medienberater und Fachautor selbstständig und im Bereich Fortbildung und Consulting für Organisationen im In- und Ausland tätig. Der erfahrene Seminarleiter für Fotografie und Journalismus arbeitete über 25 Jahre lang als Redakteur und Pressefotograf bei der Regionalzeitung Göttinger Tageblatt. Dort leitete er das Ressort "imaging" mit den Bereichen Fotografie, elektronische Bildverarbeitung und digitales Bildarchiv.

Zum Fortbildungsprogramm der Media Workshops:

Über 11.000 Kommunikationsfachleute, Marketing-Profis und Führungskräfte haben seit 2001 an Media Workshops teilgenommen. Das praxisnahe Weiterbildungsprogramm bietet rund 45 Themen zu Pressearbeit, PR, Social Media und Marketing sowie zu Präsentationstechniken und Führungskompetenz. Zum Jahresanfang wurde die Marke Media Workshop von drei ehemaligen Mitarbeiterinnen der news aktuell GmbH übernommen.

Das komplette Seminarprogramm 2012 im Online-Seminarfinder:

www.media-workshop.de

Das Seminarprogramm 2012 zum Download:

www.media-workshop.de/pdf/seminaruebersicht_2012.pdf

