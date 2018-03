Media Brothers ziehen ins Haus der Kommunikation

Zwei bekannte Ö3-Stimmen - Armin Rogl und Gustav Götz - eröffnen Social Media Beratung

Wien (OTS) - Der "Mr. Austria Top 40" Gustav Götz und die "ORF

Eins Station Voice" Armin Rogl, beide langjährige Ö3 Moderatoren, eröffneten in diesen Tagen im Haus der Kommunikation in Wien ihr neues Unternehmen, die Media Brothers, Österreichs erstes Social Media Personality Coaching.

Von einer Marktanalyse in Hinblick auf eine schlagkräftige Social Media Strategie bis hin zu einem bestens abgestimmten Posting Plan, sowie dem Vermitteln zielgruppenspezifischer Inhalte reichen die Schwerpunkten der erfahrenen Social Media Experten.

"Wir bieten langjährige Erfahrung auf allen bekannten Plattformen des Social Web und liefern Unternehmen Basisinformationen aus erster Hand", erklären die Jungunternehmer.

Zusätzlich haben die Media Brothers neben Content Beratung auch Media Coaching und Moderationen im Programm. Der Aircheck, eine profunden Analyse bereits gegebener Medienauftritte ergänzt die ganzheitliche Medienberatung.

"Als tägliche Programmmacher ist es unsere Aufgabe, immer die neuesten crossmedialen Strategien anzuwenden, um unsere Zielgruppe zu erreichen. Dementsprechend groß ist unser Erfahrungsschatz im Kundenkontakt" geben sich die Medienprofis von ihrem Vorhaben überzeugt.

Im Haus der Kommunikation sind gemeinsam mit den Media Brothers am gleichen Standort in Wien Döbling auch die Agenturgruppe Serviceplan Austria mit der Digitalmedienagentur Plan.Net und der Mediaagentur Media Plus tätig.

Die Media Brothers, das sind:

Gustav Götz, 32 jähriger Vater einer Tochter aus Wien mit 15 jähriger Medienerfahrung und Armin Rogl, 35 jähriger Vater von drei Töchtern aus Oberösterreich, der nebenbei noch als Buchautor tätig ist.

Rückfragen & Kontakt:

Media Brothers

Gregor Mendel Straße 50

1190 Wien

+43 1 997 14 65

office @ mediabrothers.at

www.mediabrothers.at