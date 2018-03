Termine am 28. März in der "Rathauskorrespondenz"

Wien (OTS) -

09.00 Uhr, Pressekonferenz zur U1-Modernisierung im Sommer mit Wiener Linien GF Günter Steinbauer und Eduard Winter (Konferenzraum in der U-Bahn Leitstelle (Zugang über U- Bahn-Station Erdberg, Stationsaufsicht) 09.00 Uhr, Begrüßung und Siegerehrung des ersten Wiener Lese-Derby mit StR Oxonitsch (Hauptbücherei Wien, 7., Urban- Loritz-Platz 2) 10.00 Uhr, Präsentation "Gesunde Bezirke" mit u.a. StRin Wehsely (Rathaus, Steinsaal II) 11.00 Uhr, Pressekonferenz und Fototermin der FPÖ Wien zum Thema "Die Zukunft der Mariahilfer Straße" mit u.a. StR Herzog und LAbg Mahdalik (Café Ciro, 6., Mariahilfer Straße 121) 11.00 Uhr, Überreichung des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an DDr. Michael Landau und Pfarrer Mag. Michael Chalupka sowie des Goldenen Verdienstzeichens des Landes Wien an MMag. Michael Bubik durch Lhptm. Häupl (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) 13.00 Uhr, Pressekonferenz der Wiener FPÖ "Wiener Naturwacht steht vor dem Aus" mit LAbg Guggenbichler und Bedrava, Landesleiter der Wiener Naturwacht (Medienraum der FPÖ-Wien, Rathaus, Stiege 6, Halbstock, Zimmer 239)

