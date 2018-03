TÜV AUSTRIA: Healthcare-Partner - Wissensvorsprung mit der richtigen Ausbildung

TÜV AUSTRIA Akademie bietet aktuelle und praxisnahe Ausbildungen für Mitarbeiter/innen in Gesundheitseinrichtungen

Wien (OTS/TÜV AUSTRIA) - Im Gesundheitswesen ist die Orientierung an Patient/innen und deren Anforderungen und Bedürfnissen ein Erfolgsfaktor. Fehlervermeidung, Risikominimierung und Qualitätsbewusstsein sind nur einige Schlagworte in diesem Zusammenhang.

Auszug aus dem Seminarprogramm 2012:

Ausbildung zum/r zertifizierten Qualitätsmanager/in im Gesundheitswesen

Ausbildung zum/r zertifizierten Qualitätsbeauftragten im Gesundheitswesen

Ausbildung zum/r zertifizierten Qualitätsauditor/in im Gesundheitswesen

Ausbildung zum/r zertifizierten Risikomanager/in im Gesundheitswesen KTQ - International Training

Grundlagen JCI - Joint Commission International

Upgrade zum/r zertifizierten Qualitätsmanager/in im Gesundheitswesen Upgrade zum/r zertifizierten Qualitätsbeauftragten bzw. -auditor/in im Gesundheitswesen

NEU! Upgrade zum/r zertifizierten Risikomanagement-Auditor/in im Gesundheitswesen

uvm.

