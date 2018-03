Audiovisual Media Days 2012: New Dimensions to the viewing experience / Die Eröffnungskeynote am 14. Mai 2012 hält Riccardo Donato, iPlayer's Head of Commercial and Strategy von BBC Worldwide.

München (ots) - Social TV wie auch der sogenannte Second Screen eröffnen eine neue Dimension für den Zuschauer, erweiterte Möglichkeiten der Interaktion untereinander und mit dem Programm, die nahtlose Integration zusätzlicher Inhalte und Services. Über die Perspektiven für Programmanbieter und Werbung, die Testphase neuer Funktionalitäten und über User Engagement wird Riccardo Donato von BBC Worldwide auf der Konferenz berichten.

An zwei Tagen und in zwei parallelen Streams geht es auf den Audiovisual Media Days, dem Kongress für Bewegtbild in Medien, Marketing und Corporate Communications, am 14. und 15. Mai 2012 schwerpunktmäßig um Social TV und Mobile Video. Das vollständige Programm - jetzt mit den ersten Referenten - gibt es unter www.amd-conference.com.

Best Practices in Sachen Apps werden beispielsweise von Mike Betts, Product Strategy Director bei AKQA, vorgestellt. Und wie man als Markenartikelhersteller optimal mit Web TV, Virals und Social Media umgeht, wird Andreas Milles, Director Brand & Communication von Spreadshirt, erläutern.

Wie die Parteien hinsichtlich ihrer Bewegtbildangebote ein Jahr vor der nächsten Bundestagswahl aufgestellt sind, erörtert der Kreativchef von "Zum Goldenen Hirschen", Marcel Loko. Spannende Themen, ausgewiesene Experten, Networking im Herzen von München - die Veranstalter der Audiovisual Media Days freuen sich auf Sie!

Programm und Anmeldung: http://www.amd-conference.com

