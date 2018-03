Visible Energy und italienische Stromgesellschaft Sorgenia arbeiten gemeinsam an innovativen Energiemanagementprodukten und -services für Privathaushalte

Palo Alto, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Visible Energy gab heute bekannt, dass das Unternehmen sich mit Sorgenia, einem führenden italienischen Stromanbieter, auf die Entwicklung und Vermarktung von Energiemanagementprodukten und -software für Privathaushalte und kleinere Geschäftskunden in Italien geeinigt habe.

Durch die Zusammenarbeit mit Visible Energy etabliert sich Sorgenia als führendes Unternehmen in den Bereichen Heimenergiemanagement und Energieeinsparung und entwickelt eine neue Lösung, die, sobald sie zur Verfügung steht, italienische Kunden dabei unterstützt, ihren Verbrauch und ihre Stromrechnungen zu senken.

"Die Energiemanagement- und Heimautomationsprodukte, die durch die Visible-Energy-Technologie ermöglicht werden, bieten Sorgenia tolle Möglichkeiten", kommentiert Riccardo Bani, Managing Director von Sorgenia. "Wir haben viele Jahre mit Visible Energy zusammengearbeitet und jetzt haben wir die Möglichkeit, eine zuverlässige Technologie zu entwickeln, die Privatkunden beim Strom-und Geldsparen unterstützt."

Visible Energy unterstützt Privathaushalte dabei, Strom zu sparen, ihre CO2-Bilanz zu verbessern und ihre Kosten zu senken. Das Unternehmen bietet eine einzigartige Energiemanagementproduktfamilie, darunter WLAN-fähige Steckdosen und Steckdosenleisten, Software, ein Online-Energiemanagementportal für Kunden und Kundensoftware für mobile Geräte.

"Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit dem italienischen Stromanbieter Sorgenia, der sich auf vorbildliche Art und Weise den erneuerbaren Energien und dem Einsparen von Strom verschrieben hat", kommentiert Marco Graziano, Gründer und CEO von Visible Energy. "Sorgenia und Visible Energy leisten wegweisende Arbeit, indem sie sich einen neuen Markt erschliessen, der über enormes Potential verfügt und grossen Kundennutzen bietet."

Die Verbraucher verwenden die Visible-Energy-Technologie und -services, um zu beobachten, wie sich der aktuelle Stromverbrauch im Vergleich zu ihrem Stromverbrauch in der Vergangenheit entwickelt, wie ihr Strom genutzt wird und wie ihre Stromsparbemühungen die Kosten reduzieren, indem die Energieverschwendung gestoppt wird. Die Visible-Energy-Produkte nutzen benutzerfreundliche Software für iPhones und iPads sowie ein Webportal, um Feedback in Echtzeit und Fernsteuerung über das Internet zu bieten sowie Stromverluste durch Geräte im Standby-Modus zu eliminieren.

Visible Energy arbeitet mit Sorgenia zudem an der Entwicklung massgeschneiderter Software für Mobiltelefone und der Integration anderer interaktiver Heimservices und des Produktesupports in einem Onlineportal, das auch den Energieverbrauch umfasst. Weiterführende Informationen zur Markteinführung und Verfügbarkeit der Visible-Energy-Produkte und -Software in Italien gibt Sorgenia später in diesem Jahr bekannt.

Über Visible Energy

Visible Energy unterstützt Kunden dabei, ihren Stromverbrauch zu senken, indem es ihnen in Echtzeit zeigt, wie viel Energie sie verbrauchen und ihnen einfache Möglichkeiten zur Senkung ihres Energieverbrauchs bietet. Visible Energy Inc. (http://www.visiblenergy.com), dessen Hauptsitz sich in Palo Alto (Kalifornien) befindet, ist ein Unternehmen in Privatbesitz. Gegründet wurde Visible Energy von einem Team erfolgreicher Technologieunternehmer. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte zurzeit in den USA sowie in Kanada und ist auf der Suche nach Partnern und OEMs für den Vertrieb in anderen Ländern.

Über Sorgenia

Sorgenia ist der führende private Netzbetreiber auf dem italienischen Eigenstrom- und Erdgasmarkt. Der Konzern wurde 1999 vom Mehrheitsgesellschafter CIR und dem österreichischen Stromunternehmen Verbund gegründet. Der integrierte Stromanbieter widmet sich sowohl der Beschaffung als auch dem Vertrieb und der Versorgung aller Kundengruppen mit Strom und Erdgas. Der Konzern beschäftigt mehr als 400 Mitarbeiter und schloss das Jahr 2011 mit Umsätzen i. H. v. 2,1 Mrd. Euro ab. Seit 2011 entwickelt das Unternehmen eine Werbekampagne für Privatkunden, um bis 2016 zwei Millionen Kunden zu verzeichnen.

