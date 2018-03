EANS-Adhoc: nebag ag / Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2011 (mit Dokument)

Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

28.03.2012

Der Geschäftsbericht 2011 der nebag ag ist auf der Webseite der Gesellschaft (www.nebag.ch) aufgeschaltet. Sie können den Geschäftsbericht unter folgendem Link herunterladen:

http://www.nebag.ch/nebag_geschäftsbericht_2011_web.pdf

Gerne können Sie den Geschäftsbericht in gedruckter Form per E-Mail (info @ nebag.ch) oder telefonisch (+41 43 243 07 90) bei Frau Petra Gössi bestellen. Die im Aktienregister der nebag ag eingetragenen Aktionäre werden den Geschäftsbericht 2011 in den nächsten Tagen per Post zugestellt erhalten.

Ende der Mitteilung euro adhoc

Anhänge zur Meldung:

----------------------------------------------

http://resources.euroadhoc.com/us/UddccPuz

Emittent: nebag c/o Baryon AG / General Guisan-Quai 36 CH-8002 Zürich Telefon: +41 43 243 07 90 FAX: +41 43 243 07 91 Email: info @ nebag.ch WWW: http://www.nebag.ch Branche: Finanzdienstleistungen ISIN: CH0005059438 Indizes: Börsen: Amtlicher Markt: SIX Swiss Exchange Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

nebag ag

Martin Wipfli, Präsident des Verwaltungsrates

c/o Baryon AG

General Guisan-Quai 36

CH-8002 Zürich

Tel.: +41 (0)43 243 07 90

Fax: +41 (0)43 243 07 91

E-Mail: info @ nebag.ch

Internet: www.nebag.ch