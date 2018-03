Datacert erhält Zertifizierung nach ISO 27001

- Kunden profitieren von kompromissloser Verpflichtung zu Informationssicherheit

Datacert, Inc., der weltweit führende Anbieter von Lösungen der Leitung Unternehmensrecht, gab heute bekannt, dass es die international anerkannte Zertifizierung ISO 27001 für sein Informationssicherheits-Managementsystem (ISMS) in Unterstützung seiner weltweiten Hosting-Lösungen erhalten hat.

ISO 27001 ist die weltweite Norm für die Einrichtung und Zertifizierung eines ISMS. Die Norm beinhaltet eine klar definierte Reihe von Anforderungen für Einrichtung, Betrieb und Aufrechterhaltung eines ISMS und verordnet eine Risiko-basierte Methode für notwendige Kontrollen zum Schutz der Datenbestände eines Unternehmens. Die Zertifizierung von Datacert nach ISO 27001 bezieht sich auf die IT-Einrichtung des Unternehmens an seinem Hauptsitz in Houston, Texas, wo alle gehosteten Lösungen seiner Kunden zentral verwaltet werden.

"Der Kundenkreis von Datacert besteht in erster Linie aus Unternehmen der Fortune 500, die ihre eigenen strengen Sicherheitsrichtlinien befolgen, und daher mit den rigorosen Sicherheitskontrollen und dem Zertifizierungsverfahren zum Erreichen der ISO 27001 sehr vertraut sind", so Joe McMorris, Vice President of Information Technology von Datacert. "Die Sicherheit der Daten unserer Kunden, insbesondere in einer gehosteten Umgebung, ist für sie von höchster Bedeutung. Daher verlangen sie, dass ihre Lösungsanbieter entsprechend den höchstmöglichen Standards vorgehen. Datacert ist mit dieser Zertifizierung und der dazugehörenden Verpflichtung zu Datensicherheit in unserem Markt führend."

Der dreistufige Prozess zum Erreichen der ISO 27001 Zertifizierung beginnt mit einer Voreinschätzung der vorhandenen Richtlinien und internen Rahmenbedingungen des betreffenden Unternehmens durch eine akkreditierte Zertifizierungsorganisation, um seine Einhaltungsbereitschaft festzustellen. Als nächstes wird eine gründliche Bewertung der Richtlinien und Verfahren vor Ort im Unternehmen durchgeführt. Die letzte Phase, die entscheidend für die Gewährung der Zertifizierung ist, umfasst ausführliche Tests zur Bestätigung, dass die ISMS-Struktur ordnungsgemäss umgesetzt wurde und gemäss der Norm eingehalten wird.

Die Zertifizierung von Datacert nach ISO 27001 wurde im Februar durch BrightLine, einem führenden, akkreditierten Anbieter von Qualitätssicherungs- und Compliance-Dienstleistungen erteilt und kann hier [https://www.brightline.com/ISOCertificate/3JCwVllnBf1A] eingesehen werden. Die Zertifizierung ist drei Jahre gültig. Während dieser Zeit werden vor Ort regelmässige Prüfungen durchgeführt, um eine fortwährende Compliance sicherzustellen.

Über Datacert, Inc.

Datacert ist ein Wegbereiter von Technologie und weltweit führender Anbieter von Software und Dienstleistungen in der Leitung Unternehmensrecht. Die angebotenen Lösungen bieten Rechtsabteilungen eine effektivere Zusammenarbeit, eine effizientere Verwaltung der Rechtssysteme, Hilfestellung bei sich ändernden geschäftlichen Anforderungen, Unterstützung des weltweiten Personals und erlauben ihnen, strategieorientiertere Unternehmensentscheide zu treffen. Das Angebot von Datacert umfasst unter anderen das Vorzeigeprodukt Passport(R) [

2 ], eine Technologie Plattform (Patent hängig) und Anwendung zur Verwaltung der Rechtsausgaben und Rechtsangelegenheiten. Unternehmen der Fortune(R) 500, der Fortune(R) Global 500 und 100 Prozent der AmLaw 200 verlassen sich auf Lösungen von Datacert. Datacert hat seinen Hauptsitz in Houston, unterhält Niederlassungen in ganz Nordamerika sowie in den Wirtschaftsräumen EMEA und APAC und unterhält Beziehungen zu Rechtsfirmen, Verkäufern und anderen Vertretern in mehr als 150 Ländern. Besuchen Sie http://www.datacert.com für weitergehende Information und folgen Sie uns auf Twitter http://twitter.com/Datacert für topaktuelle Mitteilungen.

