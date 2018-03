TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" Mittwoch, 28. März 2012, von Alois Vahrner: "Kein Hainburg in den Alpen"

Innsbruck (OTS) - Untertitel: Mit der Kampfansage der Umweltgruppierungen WWF, Global 2000, Greenpeace und Ökobüro wird der von Tirol postulierte Wasserkraftausbau noch schwieriger. Die Energie-Zukunft wird immer unklarer.

Der von der Tiwag geplante Ausbau des Kaunertal-Kraftwerks sei ein "Monsterprojekt, durch das die Zerstörung bisher unberührter hochalpiner Urlandschaften drohe - ein "Hainburg des 21. Jahrhunderts", das es "mit allen gewaltfreien Mitteln" zu verhindern gelte. Derart martialisch und kompromisslos gaben sich gestern die vier Umweltgruppierungen bei ihrer gemeinsamen Pressekonferenz in Wien.

Der Sturmlauf kommt, noch bevor die Tiwag das Projekt eingereicht hat und dann der jahrelange Verfahrensmarathon mit UVP beginnt. Allein die Ankündigung der Umweltgruppen, notfalls wie einst in der Hainburger Au zu protestieren, verleiht der Causa zusätzliche Brisanz - unabhängig davon, ob Randale und massiver Polizeieinsatz in den Alpen wie in Hainburg oder zuletzt bei Stuttgart 21 dann tatsächlich kommen würden.

Seit die Tiwag vor fast acht Jahren ihre Nachdenkpause beendete und neue Großprojekte ins Auge fasste, geht es rund im Land. Der Ausbau des Kaunertal-Kraftwerks ist das Herzstück der auch vom Land forcierten Kraftwerkspläne. Es geht um die Nutzung des großen Ötztaler Wasserschatzes. Das energiewirtschaftlich wohl lukrativste Projekt mit einem Speicher im Sulztal wurde nach Protesten gestoppt. Dann wurden immer neue Varianten ins Spiel gebracht und aus Polit-, Kosten- oder Umweltgründen wieder abgeblasen. Nach Rofenache im Ötztal und Rifflsee im Pitztal wurden Speicherstandorte im Taschachtal und Fernergries aus dem Hut gezaubert und wieder fallen gelassen.

Der nach Umweltaspekten als weniger kritisch eingestufte Speicher im Platzertal bei Pfunds ist - was auch Tiwag und dem Land bewusst ist - die letzte Chance für das Projekt. Hier wird sich tatsächlich entscheiden, was Polit-Aussagen und Beschlüsse (etwa von Landesregierung, Landtag, Bund und auch der EU) sowie Richtlinien wie der Kriterienkatalog wert sind.

Politisch hätte der Ausbau der Wasserkraft eine große Mehrheit, in der Bevölkerung laut allen Umfragen auch. Wenngleich zuweilen das Florianiprinzip gilt, dass Kraftwerke zwar gebaut werden sollen, möglichst aber nicht in der eigenen Region. Noch mehr gilt das für die Umweltgruppen, die nach Eigenangaben "nicht grundsätzlich" gegen Wasserkraft sind, faktisch aber bei den allermeisten Projekten. Energie wird europaweit knapper und teurer. Im Cocktail mit dem geplanten Atomausstieg in Deutschland steuert Tirol jedenfalls auf höchst unruhige Zeiten zu.

Rückfragen & Kontakt:

Tiroler Tageszeitung, Chefredaktion , Tel.: 05 04 03 DW 610